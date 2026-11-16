Синът на Цеца Велко Ражнатович спря синовете си от детската градина заради костюм с пола

Синът на Цеца Ражнатович - Велко обяви, че ще отпише тримата си синове от детската градина в Тител след спор за костюм, с който най-малкият му син бил облечен по време на игра. Детето е на две години, а костюмът на калинка включвал пола.

По думите на Ражнатович съпругата му Богдана заварила детето в този вид и семейството поискало обяснение от персонала. От детската градина заявили, че всички костюми са достъпни за децата и всяко от тях може да избере какво да облече. Според боксьора служителите са посочили, че новата образователна програма не позволява разделяне на костюмите по пол.

„Като родител имам право да знам какво се случва в институция, която посещава детето ми“, заяви Велко Ражнатович.

Той каза, че семейството му има възможност да избере частна детска градина, да обучава децата си вкъщи или да се премести в друг град. По думите му обаче подобен избор не е достъпен за повечето семейства в Тител. Велко настоява да бъдат въведени ясни правила и заяви, че ще отпише синовете си, докато директорката не бъде сменена и не бъде променена политиката на заведението.

Директорката Йованка Андрич представи различна версия за случилото се. Тя заяви, че става дума за детска игра и че двегодишното момче само е избрало костюма на калинка.

„За него това е била просто част от костюма, интересна дреха и елемент от играта, без значенията и разделенията, които възрастните често приписват на облеклото“, каза Андрич.

Тя допълни, че на тази възраст децата изследват света спонтанно и от избора на дреха не бива да се правят заключения за тяхната личност или идентичност. Според нея задачата на детската градина е да осигурява свободна игра без осъждане.

Случаят предизвика реакции в Сърбия, след като Велко Ражнатович определи подхода като заплаха за традиционните семейни ценности и православието. Част от публичните коментари подкрепиха позицията му, а други я определиха като прекомерна реакция към обикновена детска игра.