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Виктор Калев заживя с мъж от Северна Македония
  Тема: Известни личности

Виктор Калев заживя с мъж от Северна Македония

2 Ноември, 2026 12:46 1 383 18

  • виктор калев-
  • грамофонът-
  • личен живот-
  • северна македония-
  • български актьори

Двамата са се сближили покрай спектакъла „Грамофонът“

Виктор Калев заживя с мъж от Северна Македония - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виктор Калев живее с мъж от Северна Македония, с когото се е сближил покрай спектакъла „Грамофонът“, твърди HotArena. Мъжът е с около 15 години по-млад от актьора и е част от екипа на постановката като асистент на продукцията.

Информацията не е потвърдена публично от Виктор Калев. Актьорът не е коментирал твърдението и не е представял официално свой партньор. Публикацията се позовава на хора от обкръжението му, без да посочва имената им.

Сближаването започнало покрай спектакъла

Според HotArena отношенията между двамата първоначално били професионални. Общата работа, пътуванията и подготовката на представленията постепенно ги сближили, а връзката им преминала в лична. Твърдението е, че двамата вече делят един дом.

„Грамофонът“ е авторски концерт-спектакъл, с който Калев представя лични спомени, песни и различни сценични образи. През 2026 г. постановката отбелязва 10 години от създаването си. През август тя е представена за 20-и път в Бургас, а за 6 ноември е обявено гостуване в Габрово.

Личният разказ зад „Грамофонът“

В спектакъла актьорът се връща към детството си в Златоград и към музиката, която е слушал у дома. В интервю за bTV Калев описва ролята на стария грамофон в ранните си години с думите: „Грамофонът беше моя „бейбиситър“.“ Той е разказвал, че като дете е слушал плочи на Лили Иванова, Йорданка Христова, „Щурците“ и „Сигнал“.

Виктор Калев е роден на 20 октомври 1969 г. в Златоград. На 20 октомври 2026 г. той навърши 57 години. Публичните му изяви през последните години са свързани основно със сценичната му работа и с турнетата на „Грамофонът“.

Засега няма официално изявление от актьора, което да потвърждава или отхвърля твърдението за личните му отношения.

Източници: hotarena.net, btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 0 Отговор
    Първият му мъж беше един с гола глава, златна ноздра леко накуцващ.

    Коментиран от #10

    12:47 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Накой

    11 1 Отговор
    изненадан?

    Коментиран от #12

    12:51 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ононо

    15 2 Отговор
    Няма нищо по-жалко от дръът педигри.

    12:55 02.11.2026

  • 9 Миндич

    11 6 Отговор
    Поредната "звезда" от Коалиция петрохански лами.

    12:55 02.11.2026

  • 10 Нашмъркан чалгар

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    За малко беше и "лидер" на партия-еднодневка-патерица на Баце и Шиши и на 0,78 ТВ... Болни хора......

    12:55 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жоржета стресираща

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Накой":

    Толкова ли свършиха мъжете в България
    Вмро да се изкаже...☝

    12:56 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 честен ционист

    5 6 Отговор
    7/8 са все петроханци

    12:59 02.11.2026

  • 15 Щом са искат, нека са земат,

    7 0 Отговор
    ние от село с кот моим ша помагами...

    13:01 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гого

    1 0 Отговор
    а-наааа.ваѝ,ваѝ ма тоѝ гѝотверен бил.

    13:09 02.11.2026

  • 18 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Вълшебна нощ се спуска над хижата. Бяла лунна вечер. Фалшиви хора търсят нежността, Васко и Лама Калушев стоят пред камината, голи и нежно прегърнати, в трепетно очакване - кой първи ще се наведе, защо се скрихте двама от дъжда, защото там-ти-ри-рам-ти-ри-рам...

    13:16 02.11.2026