Виктор Калев заживя с мъж от Северна Македония

Виктор Калев живее с мъж от Северна Македония, с когото се е сближил покрай спектакъла „Грамофонът“, твърди HotArena. Мъжът е с около 15 години по-млад от актьора и е част от екипа на постановката като асистент на продукцията.

Информацията не е потвърдена публично от Виктор Калев. Актьорът не е коментирал твърдението и не е представял официално свой партньор. Публикацията се позовава на хора от обкръжението му, без да посочва имената им.

Сближаването започнало покрай спектакъла

Според HotArena отношенията между двамата първоначално били професионални. Общата работа, пътуванията и подготовката на представленията постепенно ги сближили, а връзката им преминала в лична. Твърдението е, че двамата вече делят един дом.

„Грамофонът“ е авторски концерт-спектакъл, с който Калев представя лични спомени, песни и различни сценични образи. През 2026 г. постановката отбелязва 10 години от създаването си. През август тя е представена за 20-и път в Бургас, а за 6 ноември е обявено гостуване в Габрово.

Личният разказ зад „Грамофонът“

В спектакъла актьорът се връща към детството си в Златоград и към музиката, която е слушал у дома. В интервю за bTV Калев описва ролята на стария грамофон в ранните си години с думите: „Грамофонът беше моя „бейбиситър“.“ Той е разказвал, че като дете е слушал плочи на Лили Иванова, Йорданка Христова, „Щурците“ и „Сигнал“.

Виктор Калев е роден на 20 октомври 1969 г. в Златоград. На 20 октомври 2026 г. той навърши 57 години. Публичните му изяви през последните години са свързани основно със сценичната му работа и с турнетата на „Грамофонът“.

Засега няма официално изявление от актьора, което да потвърждава или отхвърля твърдението за личните му отношения.

Източници: hotarena.net, btvnovinite.bg