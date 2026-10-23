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Силви напусна „Ергенът: Любов в рая“ с критики към шоуто
  Тема: Известни личности

Силви напусна „Ергенът: Любов в рая“ с критики към шоуто

23 Октомври, 2026 12:46 915 5

  • силви-
  • ергенът любов в рая-
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  • павел-
  • райна караянева

Участничката заяви, че продукцията я е провокирала и е наложила ограничения след отказа ѝ да излезе на среща

Силви напусна „Ергенът: Любов в рая“ с критики към шоуто - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Силви напусна „Ергенът: Любов в рая“ след церемония без роза и заяви, че е очаквала именно тогава да отпадне. В същия епизод водещата Райна Караянева даде златни рози на Цвета и Ралица, което им позволи да останат във формата.

В интервю за „Преди обед“ Силви заяви, че към нея са били отправяни многократни провокации от продукцията. „Чувствам се благодарна, че точно сега си тръгнах“, каза тя и добави, че в определен момент вече нямало да може да издържа. Твърденията ѝ са представени като лична оценка за участието ѝ.

Твърдения за ограничения

Силви разказа, че Павел я е канил няколко пъти на среща, но според нея тези моменти не са били показани в ефира. Тя каза още, че три пъти е била връщана от редактори, когато е искала да отиде на коктейл с него.

По думите ѝ, след като отказала да излезе на среща с мъж, към нея били въведени ограничения. Тя твърди, че на мъжете било забранено да разговарят с нея без нейно разрешение, а самата тя не можела да дава рози. Продукцията не е представила публично своя позиция по тези твърдения в посочените материали.

Какъв мъж търси Силви

Участничката, която е участвала и в третия сезон на „Ергенът“, заяви, че този път не е открила любовта, но е спечелила приятелства. „Не. Но намерих много приятели“, каза тя пред LadyZone.

Силви описа желания от нея партньор като силен, отговорен, стабилен, зрял, умен и успешен мъж с добро сърце. Тя каза, че не би простила изневяра, а вероятността да се намери истинска любов в риалити формат според нея е малка.

Тя коментира и отсъствието на хармониката, с която беше запомнена при предишното си участие. По думите ѝ продукцията е искала да я провокира, но тя е отказала. Вместо това Силви е рецитирала стихотворение на Христо Ботев, което според нея е получило високи оценки, но не е било включено в монтажа.

Източници: bgdnes.bg, ladyzone.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евролуд

    1 0 Отговор
    Без Силви спирам да гледам шоуто.

    12:48 23.10.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Така е, като си се продал за 2 банички и 3 минути слава, туй ще е То! Аре, обратно у Павликени на дюнерите!

    12:52 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишо Керкенеза

    1 0 Отговор
    Авторката е на подобно ниво.Славянка...

    13:07 23.10.2026

  • 5 батСали

    1 0 Отговор
    Олее, колко съчувствам на СЛИви!

    13:11 23.10.2026