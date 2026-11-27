Съветът за електронни медии (СЕМ) установи системна словесна агресия, непристоен език, унизително отношение и заплахи за физическа саморазправа във втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“. Докладът обхваща излъченото между 30 август и 17 ноември 2026 г., а от началото на сезона в регулатора са постъпили над 100 зрителски писма с критики към предаването.

Експертите са регистрирали още агресивно поведение, реплики с дискриминационен характер и сцени с отчетлив сексуален подтекст. Докладът е приет от СЕМ на заседанието на 27 ноември.

Три действия след доклада

С четири гласа „за“ регулаторът е решил да предприеме действия в три посоки: да започне надзорни процедури за евентуални нарушения на Закона за радиото и телевизията, да проведе среща с доставчика на медийната услуга и да организира професионална дискусия с участието на медийни експерти.

Къдринка Къдринова е заявила, че според нея съдържанието може да противоречи на чл. 10, ал. 1, т. 6 от закона. Текстът забранява излъчването на съдържание, което противоречи на добрите нрави, оправдава жестокостта и насилието или подбужда към ненавист.

Галина Георгиева е предложила разговор с доставчика, а Пролет Велкова е настояла експертната администрация на СЕМ да прецени основанията за последващи регулаторни действия.

Председателката на СЕМ Габриела Наплатанова е подчертала, че фактът, че предаването се излъчва след 22 часа, не отменя отговорността на телевизията и продуцентите за съдържанието. Тя е обърнала внимание и на рекламните откъси, които достигат до зрителите през целия ден.

Наплатанова е поискала да бъде проверена и рубриката в „Преди обед“, посветена на отношенията между участниците. Части от това съдържание се разпространяват и в социалните мрежи, което разширява достъпа до отделни сцени извън часовия пояс на основното излъчване.

СЕМ вече е разглеждал съдържанието на „Ергенът: Любов в рая“. През първия сезон в регулатора са постъпили над 160 зрителски писма. Два доклада са отчели расистки изказвания, сексуализирани сцени и прояви на агресия.

На 17 декември 2025 г. СЕМ е предприел административнонаказателни действия срещу Би Ти Ви за епизод, излъчен на 15 септември същата година. В него участниците са били включени в игра със сексуални внушения, а експертите са преценили, че начинът на заснемане преминава границите на допустимото телевизионно съдържание.

За втория сезон засега няма обявена конкретна санкция и няма решение за прекратяване на излъчването. Следващите действия на регулатора ще зависят от надзорните процедури и от разговора с Би Ти Ви.

Ето и пълният текст от решението на СЕМ:

На днешното си заседание (27 ноември 2026 г.) регулаторът обсъди анализ на Дирекция „Мониторинг и анализи“ за епизодите в периода 30 август – 17 септември, провокиран и от над 100 зрителски сигнала. Експертите отчитат повтарящи се нарушения, сред които:

· Вербална агресия и език. Системна употреба на вулгарен и нецензурен език, както и изказвания с дискриминационен характер.

· Унижение и заплахи. Случаи на личностно унижение, агресивно поведение и заплахи за физическа саморазправа между участниците.

· Сексуален подтекст. Излъчване на сцени с подчертано сексуално съдържание.

Предприети мерки от СЕМ

Членовете на Съвета се обединиха около комбиниран подход за реакция спрямо медията:

· Среща с телевизията. Иницииране на разговори с представители на bTV и продукцията относно отговорността към аудиторията.

· Разширяване на проверката. По предложение на Габриела Наплатанова мониторингът ще обхване и денонощните самопромоции на шоуто, както и коментарната рубрика в дневното предаване „Преди обед“, където се излъчват откъси в часови пояс, достъпен за непълнолетни.

· Надзорни действия. Продължаване на проверките по линия на медийния надзор за установяване на конкретни законови нарушения.

Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) предвижда имуществени санкции от 3 000 до 30 000 лв. (от ок. 1 534 до 15 339 евро) за първо нарушение, а при повторно провинение глобите се налагат в двоен размер. Конкретният размер зависи от това коя разпоредба от закона е нарушена

Съветът за електронни медии (СЕМ) периодично налага санкции на българските телевизии заради риалити формати като „Big Brother“, „Ергенът“ и „Един за друг“, като глобите обикновено варират между 3 000 и 15 000 лв.. Нарушенията често включват език на омразата, сексизъм, неподходящо съдържание за непълнолетни и неспазване на правилата за търговски съобщения.