Римо-Берлинската ос е създадена на 25 октомври 1936 г

На 25 октомври 1936 г. Адолф Хитлер и Бенито Мусолини сключват договор за приятелство и политическо сътрудничество между нацистка Германия и фашистка Италия. Споразумението поставя началото на Римо-Берлинската ос – сближаване, което няколко години по-късно ще се превърне във военен съюз и ще свърже двете държави с Япония във Втората световна война.
Съгласно договореностите Берлин и Рим поемат курс към координиране на външната си политика. Двете правителства се стремят да утвърдят общ фронт по ключови европейски въпроси и да ограничат влиянието на демократичните държави и на Обществото на народите.
От санкциите за Етиопия до сближаването с Берлин
До началото на 1936 г. Италия на Мусолини е в тежка дипломатическа изолация. През 1935 г. италианската армия нахлува в Етиопия, тогава известна като Абисиния. Обществото на народите осъжда агресията и налага икономически санкции на Рим.
Санкциите не спират завоеванието, но влошават отношенията на Италия с Великобритания и Франция. Германия използва момента, за да се сближи с Мусолини и да подкрепи италианската позиция. Така двата режима, които дотогава имат различия по редица въпроси, започват да виждат в партньорството си начин да излязат от международната изолация.
Допълнителен тласък дава Испанската гражданска война. През 1936 г. Хитлер и Мусолини застават зад силите на Франсиско Франко, докато Съветският съюз подпомага републиканското правителство. Испания се превръща в поле за сблъсък на идеологии и в практическа възможност Берлин и Рим да действат съвместно.
Мусолини дава име на новия съюз
Самото споразумение от 25 октомври не носи официално името „Римо-Берлинска ос“. То се утвърждава няколко дни по-късно. В реч в Милано на 1 ноември 1936 г. Мусолини заявява, че отношенията между двете държави представляват „ос, около която всички европейски държави, изпълнени с желание за мир, могат да си сътрудничат“.
Формулировката е представена като мирна, но зад нея стои претенция Германия и Италия да имат решаваща роля в европейската политика. Историческите справочници посочват 25 октомври като датата на договора за приятелство, докато италианската енциклопедия Treccani свързва създаването на политическата ос с берлинските споразумения от 23 октомври. Разликата се отнася до датировката на протокола и подписването, а не до самото историческо сближаване.
От политическо партньорство към военен съюз
На 25 ноември 1936 г. Германия и Япония подписват Антикоминтерновския пакт, насочен срещу Коминтерна и съветското влияние. Италия се присъединява към него през 1937 г., което разширява европейското германо-италианско партньорство.
На 22 май 1939 г. Хитлер и Мусолини подписват Пакта за стомана. Той превръща политическото сближаване в официален военен съюз. На 27 септември 1940 г. Германия, Италия и Япония сключват Тристранния пакт и оформят ядрото на държавите от Оста.
Началото, поставено на 25 октомври 1936 г., променя дипломатическата картина в Европа и създава връзката, която по-късно ще обвърже Италия с военните планове на нацистка Германия.
Източници: amp.dw.com, time.com, raicultura.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПОЧВАМ ДА РАЗБИРАМ ОПАСЕНИЯТА НА МНОГО ЛИДЕРИ ОТ УКРАЙНА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ :)
Коментиран от #4, #6
01:03 25.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е МНОГО ТРАГИЧЕН ЗА ЯПОНИЯ
... ХИЛЯДИ ЯПОНСКИ ОФИЦЕРИ И ВИСШИ РЪКОВОДИТЕЛИ СИ ПРАВЯТ САПУКО
......
А ТЕЗИ КОИТО НЕ СА СИ НАПРАВИЛИ САПУКО
СА БИЛИ ИЗБЕСЕНИ ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ СЛЕД
ТРИБУНАЛА В ТОКИО
.....
ЗАЩО НИКОЙ НЕ ГОВОРИ ЗА " АМЕРИКАНСКИТЕ ЗВЕРСТВА" В ЯПОНИЯ
... А НИ НАСАЖДАТ НА НАС ВИНА ЗА НАРОДНИЯ СЪД В БЪЛГАРИЯ?
01:09 25.10.2026
3 А оста Хитлер-Сталин кога беше направена
Коментиран от #5
01:14 25.10.2026
4 А Чаушеску
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Спомняш ли си го?
Коментиран от #9
01:16 25.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "А оста Хитлер-Сталин кога беше направена":ОСТА ХИТЛЕР СТАЛИН БЕШЕ СЪЗДАДЕНА 1939
....
СЛЕД КАТО ЧЕМБЪРЛЕЙН И ДЕЛАДИЕ ПОДПИСАХА С ХИТЛЕР И МУСОЛИНИ 1938 ЧЕШКОТО АНЕКСИРАНЕ
Коментиран от #7
01:17 25.10.2026
6 Мусолини е бил агресор и окупатор.
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Също като Путин.
Коментиран от #15
01:17 25.10.2026
7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЧЕРА ПОДПАЛИ ОРЛОВОТО ГНЕЗДО НА ФЮРЕРА ЗАЩОТО ВЯРВАЛ ЧЕ МОЖЕ ДА ВЪЗКРЪСНЕ КАТО ПТИЦАТА ФЕНИКС .
. СЕГА ГЕРМАНСКИТЕ ВЛАСТИ МУ ДАВАТ ТОНИЗИРАЩИ ХАПЧЕТА :)
01:23 25.10.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "А Чаушеску":ЧАУШЕСКУ БЕШЕ ПРЕИЗБИРАН 10 ПЪТИ С 99% ОТ ГЛАСОВЕТЕ
.... А НАСТОЯЩИЯ ИМ ПРЕЗИДЕНТ БЕШЕ НАЗНАЧЕН ОТ ТРЕТИЯ ПЪТ .. ОТ ЕС :))
......
УСЕЩАШ ЛИ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СССР И ЕССР?:)
Коментиран от #12
01:25 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нормално е.
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Бай Тошо също. И Путин така.
Коментиран от #16
01:27 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А нещо
До коментар #6 от "Мусолини е бил агресор и окупатор.":за Сатаняху да кажеш!
01:49 25.10.2026
16 Кое е нормално,
До коментар #12 от "Нормално е.":а Зелю и Натаняху как?
Коментиран от #17, #18
01:52 25.10.2026
17 Зеленски не е избран с такъв процент
До коментар #16 от "Кое е нормално,":И във време на война избори не се правят. Друг е въпроса с Путин. Промени конституцията за да векува.
01:57 25.10.2026
18 Алоуууу.
До коментар #16 от "Кое е нормално,":Нетаняху не е президент. Нещо се възпали и взе да прекъсваш на високи обороти.
01:59 25.10.2026
19 🦉🦉🦉🦉
На 22 май 1939 г.
Хитлер и Мусолини подписват Пакта за стомана. 🤔
На 9 май 1950 г.
френският министър на външните работи Робер Шуман произнася „Декларацията на Шуман“. С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), която предвижда обединяване на производството на въглища и стомана на страните участнички.🤔
Втория път им трябваше доста повече време за да тръгнат на изток😉
02:00 25.10.2026