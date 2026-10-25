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Римо-Берлинската ос е създадена на 25 октомври 1936 г
  Тема: Известни личности

Римо-Берлинската ос е създадена на 25 октомври 1936 г

25 Октомври, 2026 01:00 518 19

  • адолф хитлер-
  • бенито мусолини-
  • римско-берлинска ос-
  • фашизъм-
  • втората световна война

Адолф Хитлер и Бенито Мусолини обвързват външната политика на нацистка Германия и фашистка Италия. Седмица по-късно Мусолини дава име на новия съюз

Римо-Берлинската ос е създадена на 25 октомври 1936 г - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 25 октомври 1936 г. Адолф Хитлер и Бенито Мусолини сключват договор за приятелство и политическо сътрудничество между нацистка Германия и фашистка Италия. Споразумението поставя началото на Римо-Берлинската ос – сближаване, което няколко години по-късно ще се превърне във военен съюз и ще свърже двете държави с Япония във Втората световна война.

Съгласно договореностите Берлин и Рим поемат курс към координиране на външната си политика. Двете правителства се стремят да утвърдят общ фронт по ключови европейски въпроси и да ограничат влиянието на демократичните държави и на Обществото на народите.

От санкциите за Етиопия до сближаването с Берлин

До началото на 1936 г. Италия на Мусолини е в тежка дипломатическа изолация. През 1935 г. италианската армия нахлува в Етиопия, тогава известна като Абисиния. Обществото на народите осъжда агресията и налага икономически санкции на Рим.

Санкциите не спират завоеванието, но влошават отношенията на Италия с Великобритания и Франция. Германия използва момента, за да се сближи с Мусолини и да подкрепи италианската позиция. Така двата режима, които дотогава имат различия по редица въпроси, започват да виждат в партньорството си начин да излязат от международната изолация.

Допълнителен тласък дава Испанската гражданска война. През 1936 г. Хитлер и Мусолини застават зад силите на Франсиско Франко, докато Съветският съюз подпомага републиканското правителство. Испания се превръща в поле за сблъсък на идеологии и в практическа възможност Берлин и Рим да действат съвместно.

Мусолини дава име на новия съюз

Самото споразумение от 25 октомври не носи официално името „Римо-Берлинска ос“. То се утвърждава няколко дни по-късно. В реч в Милано на 1 ноември 1936 г. Мусолини заявява, че отношенията между двете държави представляват „ос, около която всички европейски държави, изпълнени с желание за мир, могат да си сътрудничат“.

Формулировката е представена като мирна, но зад нея стои претенция Германия и Италия да имат решаваща роля в европейската политика. Историческите справочници посочват 25 октомври като датата на договора за приятелство, докато италианската енциклопедия Treccani свързва създаването на политическата ос с берлинските споразумения от 23 октомври. Разликата се отнася до датировката на протокола и подписването, а не до самото историческо сближаване.

От политическо партньорство към военен съюз

На 25 ноември 1936 г. Германия и Япония подписват Антикоминтерновския пакт, насочен срещу Коминтерна и съветското влияние. Италия се присъединява към него през 1937 г., което разширява европейското германо-италианско партньорство.

На 22 май 1939 г. Хитлер и Мусолини подписват Пакта за стомана. Той превръща политическото сближаване в официален военен съюз. На 27 септември 1940 г. Германия, Италия и Япония сключват Тристранния пакт и оформят ядрото на държавите от Оста.

Началото, поставено на 25 октомври 1936 г., променя дипломатическата картина в Европа и създава връзката, която по-късно ще обвърже Италия с военните планове на нацистка Германия.

Източници: amp.dw.com, time.com, raicultura.it


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    КОГАТО ГЛЕДАМ КАДРИТЕ КАК ИТАЛИАНЦИТЕ СА СЕ ОТНЕСЛИ С БЕНИТО МУСОЛИНИ В КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
    .....
    ПОЧВАМ ДА РАЗБИРАМ ОПАСЕНИЯТА НА МНОГО ЛИДЕРИ ОТ УКРАЙНА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ :)

    Коментиран от #4, #6

    01:03 25.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
    Е МНОГО ТРАГИЧЕН ЗА ЯПОНИЯ
    ... ХИЛЯДИ ЯПОНСКИ ОФИЦЕРИ И ВИСШИ РЪКОВОДИТЕЛИ СИ ПРАВЯТ САПУКО
    ......
    А ТЕЗИ КОИТО НЕ СА СИ НАПРАВИЛИ САПУКО
    СА БИЛИ ИЗБЕСЕНИ ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ СЛЕД
    ТРИБУНАЛА В ТОКИО
    .....
    ЗАЩО НИКОЙ НЕ ГОВОРИ ЗА " АМЕРИКАНСКИТЕ ЗВЕРСТВА" В ЯПОНИЯ
    ... А НИ НАСАЖДАТ НА НАС ВИНА ЗА НАРОДНИЯ СЪД В БЪЛГАРИЯ?

    01:09 25.10.2026

  • 3 А оста Хитлер-Сталин кога беше направена

    2 5 Отговор
    Кога подписаха Молотов-Рибентроп?

    Коментиран от #5

    01:14 25.10.2026

  • 4 А Чаушеску

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Спомняш ли си го?

    Коментиран от #9

    01:16 25.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "А оста Хитлер-Сталин кога беше направена":

    ОСТА ХИТЛЕР СТАЛИН БЕШЕ СЪЗДАДЕНА 1939
    ....
    СЛЕД КАТО ЧЕМБЪРЛЕЙН И ДЕЛАДИЕ ПОДПИСАХА С ХИТЛЕР И МУСОЛИНИ 1938 ЧЕШКОТО АНЕКСИРАНЕ

    Коментиран от #7

    01:17 25.10.2026

  • 6 Мусолини е бил агресор и окупатор.

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Също като Путин.

    Коментиран от #15

    01:17 25.10.2026

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    33 ГОДИШЕН ГЕРМАНЕЦ РОДЕН В БАВАРИЯ
    ВЧЕРА ПОДПАЛИ ОРЛОВОТО ГНЕЗДО НА ФЮРЕРА ЗАЩОТО ВЯРВАЛ ЧЕ МОЖЕ ДА ВЪЗКРЪСНЕ КАТО ПТИЦАТА ФЕНИКС .
    . СЕГА ГЕРМАНСКИТЕ ВЛАСТИ МУ ДАВАТ ТОНИЗИРАЩИ ХАПЧЕТА :)

    01:23 25.10.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "А Чаушеску":

    ЧАУШЕСКУ БЕШЕ ПРЕИЗБИРАН 10 ПЪТИ С 99% ОТ ГЛАСОВЕТЕ
    .... А НАСТОЯЩИЯ ИМ ПРЕЗИДЕНТ БЕШЕ НАЗНАЧЕН ОТ ТРЕТИЯ ПЪТ .. ОТ ЕС :))
    ......
    УСЕЩАШ ЛИ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СССР И ЕССР?:)

    Коментиран от #12

    01:25 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нормално е.

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Бай Тошо също. И Путин така.

    Коментиран от #16

    01:27 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мусолини е бил агресор и окупатор.":

    за Сатаняху да кажеш!

    01:49 25.10.2026

  • 16 Кое е нормално,

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нормално е.":

    а Зелю и Натаняху как?

    Коментиран от #17, #18

    01:52 25.10.2026

  • 17 Зеленски не е избран с такъв процент

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Кое е нормално,":

    И във време на война избори не се правят. Друг е въпроса с Путин. Промени конституцията за да векува.

    01:57 25.10.2026

  • 18 Алоуууу.

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кое е нормално,":

    Нетаняху не е президент. Нещо се възпали и взе да прекъсваш на високи обороти.

    01:59 25.10.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    Схващате ли:

    На 22 май 1939 г.
    Хитлер и Мусолини подписват Пакта за стомана. 🤔

    На 9 май 1950 г.
    френският министър на външните работи Робер Шуман произнася „Декларацията на Шуман“. С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), която предвижда обединяване на производството на въглища и стомана на страните участнички.🤔

    Втория път им трябваше доста повече време за да тръгнат на изток😉

    02:00 25.10.2026