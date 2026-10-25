Римо-Берлинската ос е създадена на 25 октомври 1936 г

На 25 октомври 1936 г. Адолф Хитлер и Бенито Мусолини сключват договор за приятелство и политическо сътрудничество между нацистка Германия и фашистка Италия. Споразумението поставя началото на Римо-Берлинската ос – сближаване, което няколко години по-късно ще се превърне във военен съюз и ще свърже двете държави с Япония във Втората световна война.

Съгласно договореностите Берлин и Рим поемат курс към координиране на външната си политика. Двете правителства се стремят да утвърдят общ фронт по ключови европейски въпроси и да ограничат влиянието на демократичните държави и на Обществото на народите.

От санкциите за Етиопия до сближаването с Берлин

До началото на 1936 г. Италия на Мусолини е в тежка дипломатическа изолация. През 1935 г. италианската армия нахлува в Етиопия, тогава известна като Абисиния. Обществото на народите осъжда агресията и налага икономически санкции на Рим.

Санкциите не спират завоеванието, но влошават отношенията на Италия с Великобритания и Франция. Германия използва момента, за да се сближи с Мусолини и да подкрепи италианската позиция. Така двата режима, които дотогава имат различия по редица въпроси, започват да виждат в партньорството си начин да излязат от международната изолация.

Допълнителен тласък дава Испанската гражданска война. През 1936 г. Хитлер и Мусолини застават зад силите на Франсиско Франко, докато Съветският съюз подпомага републиканското правителство. Испания се превръща в поле за сблъсък на идеологии и в практическа възможност Берлин и Рим да действат съвместно.

Мусолини дава име на новия съюз

Самото споразумение от 25 октомври не носи официално името „Римо-Берлинска ос“. То се утвърждава няколко дни по-късно. В реч в Милано на 1 ноември 1936 г. Мусолини заявява, че отношенията между двете държави представляват „ос, около която всички европейски държави, изпълнени с желание за мир, могат да си сътрудничат“.

Формулировката е представена като мирна, но зад нея стои претенция Германия и Италия да имат решаваща роля в европейската политика. Историческите справочници посочват 25 октомври като датата на договора за приятелство, докато италианската енциклопедия Treccani свързва създаването на политическата ос с берлинските споразумения от 23 октомври. Разликата се отнася до датировката на протокола и подписването, а не до самото историческо сближаване.

От политическо партньорство към военен съюз

На 25 ноември 1936 г. Германия и Япония подписват Антикоминтерновския пакт, насочен срещу Коминтерна и съветското влияние. Италия се присъединява към него през 1937 г., което разширява европейското германо-италианско партньорство.

На 22 май 1939 г. Хитлер и Мусолини подписват Пакта за стомана. Той превръща политическото сближаване в официален военен съюз. На 27 септември 1940 г. Германия, Италия и Япония сключват Тристранния пакт и оформят ядрото на държавите от Оста.

Началото, поставено на 25 октомври 1936 г., променя дипломатическата картина в Европа и създава връзката, която по-късно ще обвърже Италия с военните планове на нацистка Германия.

Източници: amp.dw.com, time.com, raicultura.it