На 19 ноември 1942 г. Червената армия започва операция „Уран“ – контранастъплението, което променя хода на Сталинградската битка. Ударите не са насочени най-напред към самия град, а към фланговете на германската групировка, пазени основно от румънски части. На 20 ноември настъплението започва и южно от Сталинград. Двата съветски клина постепенно се насочват един към друг.

На 22 ноември командващият германската 6-а армия генерал Фридрих Паулус изпраща сигнал до щаба на група армии „Б“: „Армията е обкръжена“. Историците обикновено приемат 23 ноември за датата, на която обръчът окончателно се затваря, след като съветските войски се срещат край Калач на Дон. В него попадат 6-а армия, части от 4-та танкова армия и други германски и съюзнически подразделения.

От настъпление към капан

Германската операция през лятото на 1942 г. е част от план за овладяване на южните райони на Съветския съюз и прикриване на настъплението към петролните находища на Кавказ. Сталинград първоначално има и стратегическо значение заради контрола над Волга, но сраженията за града постепенно се превръщат в самостоятелна битка с огромен мащаб.

В различните ѝ фази са въвлечени пет съветски фронта, германски армии, 3-та и 4-та румънска армия и италианската 8-а армия. В самия град бойците се сражават за фабрики, улици и отделни сгради. Германското командване получава заповед да задържи позициите си, а Адолф Хитлер забранява пробив от обкръжението. Луфтвафе поема ангажимент да снабдява войските по въздуха, но доставките остават далеч под необходимото.

През декември група армии „Дон“, командвана от фелдмаршал Ерих фон Манщайн, предприема опит да достигне обкръжените части. Настъплението не успява да пробие съветските линии, а на 10 януари 1943 г. започва операция „Пръстен“ – финалната съветска атака срещу германската групировка.

Капитулацията на 6-а армия

Фридрих Паулус се предава на 31 януари 1943 г., ден след като е произведен във фелдмаршал. Повишението е възприемано като опит да бъде подтикнат към самоубийство, тъй като дотогава германски фелдмаршал не е капитулирал. На 2 февруари последните германски части в северната част на Сталинград прекратяват съпротивата. Около 91 000 германски военнослужещи попадат в плен.

Точният брой на жертвите остава спорен. Оценките за загиналите, ранените и пленените войници и цивилни в цялата Сталинградска кампания варират приблизително от два до четири милиона души. Историкът Джефри Робъртс определя битката като повратна точка на Източния фронт, който е основният фронт на Втората световна война.

Победата при Сталинград не прекратява войната, но принуждава Германия и съюзниците ѝ да преминат към продължителна отбрана на Източния фронт. Градът, преименуван на Волгоград през 1961 г., остава свързан с датата 2 февруари – края на битката, която се превръща в символ на стратегическия обрат във Втората световна война.

Източници: history.com, airandspaceforces.com