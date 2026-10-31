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31 октомври 1944: Последното масово обгазяване в Аушвиц

31 октомври 1944: Последното масово обгазяване в Аушвиц

31 Октомври, 2026 23:30 472 5

  • аушвиц-
  • холокост-
  • втората световна война-
  • газови камери-
  • нацистки престъпления

Историческите източници поставят края на масовите убийства в газовите камери през октомври или началото на ноември 1944 г. Последният транспорт към тях пристига на 30 октомври

31 октомври 1944: Последното масово обгазяване в Аушвиц - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В края на октомври 1944 г. в Аушвиц-Биркенау е извършено последното масово убийство в газова камера. Историческите източници не посочват един и същ точен ден, но са единни, че последният транспорт, изпратен към газовите камери, пристига на 30 октомври от гетото Терезиенщат.

В него са превозени 2038 евреи. След селекцията 217 мъже и момчета са регистрирани като затворници, а 132 жени са изпратени във временния лагер. Останалите са убити в газовите камери на Биркенау. Този транспорт се смята за последния, при който пристигналите са подложени на селекция на рампата и част от тях са изпратени директно към смъртта.

Краят на масовото унищожение

Музеят „Аушвиц-Биркенау“ посочва, че масовото унищожение на евреи в газовите камери приключва през ноември 1944 г. Музеят на Холокоста на Съединените щати поставя последното масово обгазяване в периода октомври–ноември, което отразява липсата на надежден документ за конкретен последен сеанс.

Прекратяването на убийствата не означава край на насилието в лагера. На 7 октомври затворници от т.нар. Sonderkommando, принуждавани да обслужват крематориумите и да премахват телата на убитите, въстават. Те повреждат крематориум IV, но бунтът е потушен. Около 450 участници са убити при сраженията и последвалите репресии.

С приближаването на Червената армия СС започва да заличава доказателствата за извършените престъпления. Крематориумите са частично разглобени, документите са унищожавани, а ямите с човешка пепел са ликвидирани. На 26 ноември 1944 г. Хайнрих Химлер нарежда разрушаването на крематориумите и газовите камери. Крематориум V остава действащ до последните дни и е взривен на 26 януари 1945 г.

Мястото на Аушвиц в историята

Между 1940 и 1945 г. през комплекса Аушвиц преминават около 1,1 милиона евреи. Приблизително един милион от тях са убити. Сред жертвите има и поляци, роми и синти, съветски военнопленници и други преследвани от нацисткия режим групи.

Съветските войски освобождават лагера на 27 януари 1945 г. и заварват около 7000 оцелели затворници. Преди това десетки хиляди са принудени да напуснат Аушвиц в смъртни маршове към лагерите в Германия.

„Свидетелите си отиват, светът се променя, технологиите се променят, а идват нови поколения“, казва пред Асошиейтед прес Анджей Какорчик, заместник-директор на музея „Аушвиц-Биркенау“. Думите му поставят последното масово обгазяване не само в хронологията на Втората световна война, но и в продължаващата задача престъпленията на нацисткия режим да бъдат документирани и предавани нататък.

Източници: apnews.com


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    Произведен от... "from aushvitch"

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    Грешка!

    23:47 31.10.2026

  • 3 Съществува

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    много общо между германци и евреи.

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    хитлер гние в ада.....вечна памет за милионите загинали във ВСВ

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.