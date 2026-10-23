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Разследват бащата на Меган Маркъл за порнографски кадри с деца
  Тема: Известни личности

Разследват бащата на Меган Маркъл за порнографски кадри с деца

23 Октомври, 2026 12:30 455 3

  • томас маркъл-
  • меган маркъл-
  • филипини-
  • фбр-
  • разследване

Сигналът е подаден от сина му, който твърди, че е открил четири кашона с телефони, твърди дискове, книги и други материали в дома на Томас Маркъл във Филипините

Разследват бащата на Меган Маркъл за порнографски кадри с деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Томас Маркъл-старши, бащата на Меган Маркъл, е разследван във Филипините, след като синът му е подал сигнал до полицията за предполагаемо съхраняване на материали със сексуално насилие над деца. Според The Sun Томас Маркъл-младши твърди, че е открил стотици, а може би и хиляди изображения в четири големи кашона в дома на баща си в град Себу.

„Когато намерих този материал, бях ужасен и нямах друг избор, освен да докладвам баща си“, е заявил Томас Маркъл-младши. Той е посочил, че след подадения сигнал няма да разговаря с баща си, освен ако не бъде призован да даде показания срещу него.

Сигнали до властите във Филипините и САЩ

По данни на британския вестник сигналът до американските власти е подаден на 10 юли. Томас Маркъл-младши се е свързал с ФБР, Националния център за изчезнали и експлоатирани деца и полицията в Пенсилвания, където баща му е живял.

След като не получил последващи запитвания, синът се върнал към останалите вещи в четирите кашона и потърсил помощ от местен специалист по информационни технологии. Според неговите твърдения сред предметите имало девет мобилни телефона, три твърди диска, видеокасети, книги, фотографски материали и семейни спомени.

Междуведомственият съвет за борба с трафика във Филипините е създал специална група, ръководена от Центъра за защита на жените и децата. ФБР е потвърдило получаването на съдържанието на декларацията на Томас Маркъл-младши, а според публикацията американските власти също подготвят проверка.

Предстои изземване и техническо изследване

Четирите кашона трябва да бъдат предадени на разследващите в Себу за подробно техническо и съдебномедицинско изследване. Томас Маркъл-младши е трябвало да подпише документ, с който да даде съгласие за проверката, в присъствието на адвокати, ангажирани от специалната група.

Полицаите от Центъра за защита на жените и децата са отказали коментар. Публикацията не съобщава за повдигнати обвинения срещу Томас Маркъл-старши. Той е на 82 години и в момента се намира в център за медицински и рехабилитационни грижи във Флорида.

Томас Маркъл-младши, който е на 60 години, се е грижил за баща си след тежък инсулт през 2022 г. Според публикацията двамата са прекъснали отношенията си след подадения сигнал. Томас Маркъл-старши не поддържа контакт и с дъщеря си Меган Маркъл от 2018 г.


Филипини
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 4 Отговор
    Невероятно...!!!
    Павлик Морозов предава баща си...!!!
    Не че паветното простолюдие знае какво казвам, но виждаме едно и също при комунизма и демокрацията - трябва да продадеш дори и родителите си, ако си правоверен на партията!!!
    Или - господарите са едни и същи!!!

    Коментиран от #2

    12:35 23.10.2026

  • 2 ХалаПенйо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ти пък, много емоционално.
    Най-вероятно бърза да наследи нещо, затова иска да умори стария.
    Мотив стар колкото света....

    Коментиран от #3

    12:41 23.10.2026

  • 3 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ХалаПенйо":

    Това ме озадачава! Значи ли, че вече са надминали Оруел атлантиците, защото ме озадачава не толкова предателството, а това как онзи се гордее с това!

    12:47 23.10.2026