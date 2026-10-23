Разследват бащата на Меган Маркъл за порнографски кадри с деца

Томас Маркъл-старши, бащата на Меган Маркъл, е разследван във Филипините, след като синът му е подал сигнал до полицията за предполагаемо съхраняване на материали със сексуално насилие над деца. Според The Sun Томас Маркъл-младши твърди, че е открил стотици, а може би и хиляди изображения в четири големи кашона в дома на баща си в град Себу.

„Когато намерих този материал, бях ужасен и нямах друг избор, освен да докладвам баща си“, е заявил Томас Маркъл-младши. Той е посочил, че след подадения сигнал няма да разговаря с баща си, освен ако не бъде призован да даде показания срещу него.

The Duchess of Sussex’s estranged father is being investigated by police for the possession of child abuse images, it has been reported. Thomas Markle Sr, who lives in the Philippines, is alleged to have an extensive collection of illegal images that were discovered by the Duchess’s half-brother, Thomas Markle Jr🔗 https://t.co/u6kCOTjVTB — The Telegraph (@Telegraph) October 23, 2026

Сигнали до властите във Филипините и САЩ

По данни на британския вестник сигналът до американските власти е подаден на 10 юли. Томас Маркъл-младши се е свързал с ФБР, Националния център за изчезнали и експлоатирани деца и полицията в Пенсилвания, където баща му е живял.

След като не получил последващи запитвания, синът се върнал към останалите вещи в четирите кашона и потърсил помощ от местен специалист по информационни технологии. Според неговите твърдения сред предметите имало девет мобилни телефона, три твърди диска, видеокасети, книги, фотографски материали и семейни спомени.

Междуведомственият съвет за борба с трафика във Филипините е създал специална група, ръководена от Центъра за защита на жените и децата. ФБР е потвърдило получаването на съдържанието на декларацията на Томас Маркъл-младши, а според публикацията американските власти също подготвят проверка.

Предстои изземване и техническо изследване

Четирите кашона трябва да бъдат предадени на разследващите в Себу за подробно техническо и съдебномедицинско изследване. Томас Маркъл-младши е трябвало да подпише документ, с който да даде съгласие за проверката, в присъствието на адвокати, ангажирани от специалната група.

Полицаите от Центъра за защита на жените и децата са отказали коментар. Публикацията не съобщава за повдигнати обвинения срещу Томас Маркъл-старши. Той е на 82 години и в момента се намира в център за медицински и рехабилитационни грижи във Флорида.

Томас Маркъл-младши, който е на 60 години, се е грижил за баща си след тежък инсулт през 2022 г. Според публикацията двамата са прекъснали отношенията си след подадения сигнал. Томас Маркъл-старши не поддържа контакт и с дъщеря си Меган Маркъл от 2018 г.