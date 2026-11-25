Федерално голямо жури в Лос Анджелис повдигна обвинение по два пункта срещу Томас Уейн Маркъл, бащата на Меган, херцогинята на Съсекс. 82-годишният Маркъл е обвинен в притежание на материали със сексуално насилие над деца, съобщиха американските федерални власти.

Според обвинителния акт става дума за 35-милиметрови филмови негативи, които са били открити в два складови обекта в района на Лос Анджелис. При претърсванията федералните агенти са иззели около 78 предмета, сред които негативи, диапозитиви и книги.

Обвиненията са свързани с материали от складове в Лос Анджелис

Прокуратурата твърди, че част от изображенията показват Маркъл в присъствието на непълнолетни. Обвинителният акт посочва, че на 30 октомври и 4 ноември 2026 г. той е притежавал негативи, съдържащи незаконни изображения.

Разследването започва след сигнали до ФБР за вещи на Маркъл във Филипините и за складово помещение в Калифорния. Според съдебните документи той е ползвал единия склад от 2008 г. насам. Властите посочват, че разследването продължава.

Маркъл беше арестуван на 6 ноември във Флорида. Първоначално е освободен при определени условия, включително домашен арест и електронно наблюдение. По-късно е върнат под стража, след като според обвинението е прекъснал електронната си гривна. Той се намира в арест във Флорида и се очаква да бъде преместен в Лос Анджелис през следващите седмици.

Маркъл отрича обвиненията

По време на интервю за оценка на психическата му годност Маркъл е отрекъл да е извършил нарушение. Според доклад, цитиран от Асошиейтед прес, той е заявил: „Не разполагам с детска порнография. Нямам снимки на голи деца.“

Федералният съд е приел, че Маркъл разбира обвиненията и може да съдейства на защитата си. Предстои той да се яви пред федерален съд в Лос Анджелис, където ще бъде официално запознат с обвинителния акт.

Ако бъде признат за виновен, Маркъл може да получи до 20 години затвор по всеки от двата пункта. Обвиненията не представляват доказана вина и той се счита за невиновен до постановяване на окончателна съдебна присъда.

Меган Маркъл заяви, че е била „дълбоко разстроена“ от твърденията срещу баща си и че решението ѝ да не допуска контакт между него и децата ѝ е било продиктувано от желанието да ги защити.

Отделно от американското дело филипинските власти разследват твърдения за притежание и намерение за разпространение на незаконни материали със сексуално насилие над деца. Към момента няма данни за повдигнати във Филипините обвинения срещу Маркъл.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, nbclosangeles.com