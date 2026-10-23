NOVA представя първата вертикална драма в България

Нова Броудкастинг Груп представя първата вертикална драма в България според обявената от компанията информация. Сериалът „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември 2026 г.

Продукцията е любовен трилър с криминален сюжет. В центъра на историята е млада жена, която се влюбва в тайнствен мъж с амнезия. Докато се опитва да спаси семейния си бизнес, тя постепенно разбира, че миналото на мъжа е свързано с тежки тайни.

Тези тайни заплашват не само отношенията между двамата, но и живота на героинята. Сюжетът съчетава романтична линия с мистерия и криминално напрежение, като развръзката зависи от разкриването на самоличността и миналото на мъжа.

„Да обикнеш непознат“ е заснет изцяло във вертикален формат, съобразен с начина, по който се използват мобилните телефони. Картината е предназначена за гледане без завъртане на екрана, а кратките епизоди са разработени за бързо и последователно проследяване.

Форматът позволява сериалът да се гледа на различни устройства и в движение. Това го отличава от традиционните телевизионни продукции, при които съдържанието обикновено е създадено за хоризонтален екран и по-дълго гледане.

Въвеждането на вертикалната драма е част от стратегията на Нова Броудкастинг Груп за дигитална трансформация и разширяване на онлайн съдържанието. Компанията представя проекта като начин традиционните телевизионни продукции да бъдат допълнени с формати, създадени специално за дигитална среда.

Сериалът е създаден от млад екип с международен опит. Повечето актьори ще се изявят за първи път пред българската публика.