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NOVA представя първата вертикална драма в България

NOVA представя първата вертикална драма в България

23 Октомври, 2026 13:02 619 21

  • да обикнеш непознат-
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  • сериал

„Да обикнеш непознат“ е любовен трилър с криминален сюжет и ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември 2026 г

NOVA представя първата вертикална драма в България - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нова Броудкастинг Груп представя първата вертикална драма в България според обявената от компанията информация. Сериалът „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември 2026 г.

Продукцията е любовен трилър с криминален сюжет. В центъра на историята е млада жена, която се влюбва в тайнствен мъж с амнезия. Докато се опитва да спаси семейния си бизнес, тя постепенно разбира, че миналото на мъжа е свързано с тежки тайни.

Тези тайни заплашват не само отношенията между двамата, но и живота на героинята. Сюжетът съчетава романтична линия с мистерия и криминално напрежение, като развръзката зависи от разкриването на самоличността и миналото на мъжа.

„Да обикнеш непознат“ е заснет изцяло във вертикален формат, съобразен с начина, по който се използват мобилните телефони. Картината е предназначена за гледане без завъртане на екрана, а кратките епизоди са разработени за бързо и последователно проследяване.

Форматът позволява сериалът да се гледа на различни устройства и в движение. Това го отличава от традиционните телевизионни продукции, при които съдържанието обикновено е създадено за хоризонтален екран и по-дълго гледане.

Въвеждането на вертикалната драма е част от стратегията на Нова Броудкастинг Груп за дигитална трансформация и разширяване на онлайн съдържанието. Компанията представя проекта като начин традиционните телевизионни продукции да бъдат допълнени с формати, създадени специално за дигитална среда.

Сериалът е създаден от млад екип с международен опит. Повечето актьори ще се изявят за първи път пред българската публика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 7545

    4 0 Отговор
    вертикална драма - какво е ? да не се пукат прави ? дайте им поне едно легло

    Коментиран от #4

    13:16 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Па що?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "7545":

    Найш кво е готино прави?

    13:44 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Михал

    0 0 Отговор
    Вертикална драма / наречена още микро-драма или късометражна драма/ е серия от видеа, заснети във форма 9:16, предназначена основно за мобилни устройства. ѝепизодите са с дължина от 30 сек до 2 мин и са около 100 бр, което е почти колкото дължината на игрален филм. Та така...

    Коментиран от #21

    13:55 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 редник

    0 0 Отговор
    /...първата вертикална драма .../

    Първите филми са били с квадратни кадри, но с развитието на офталмологията и разбирането, че очите ни са приспособени да възприемат повече хоризонт, отколкото височина, се въвеждат формати 4:3 (1,33:1), за да се стигне до широкоекранните филми със съотношение около 2:1...

    Та подобни вертикални опити са някакво оригиналничене, но за всеки филм ще се намерят зрители...
    Та "

    14:00 23.10.2026

  • 20 Абе

    0 0 Отговор
    Аз имам една вертикална показалка, но много е важно дали е вертикална надолу, или е вертикална нагоре!
    Жените много ги следят тези работи!

    14:01 23.10.2026

  • 21 546865765

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Михал":

    Мише, много присърце прие въпроса , заспокой топката .... важно е , че е драма !

    14:09 23.10.2026