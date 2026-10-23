NOVA представя първата вертикална драма в България

Нова Броудкастинг Груп представя първата вертикална драма в България според обявената от компанията информация. Сериалът „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември 2026 г.
Продукцията е любовен трилър с криминален сюжет. В центъра на историята е млада жена, която се влюбва в тайнствен мъж с амнезия. Докато се опитва да спаси семейния си бизнес, тя постепенно разбира, че миналото на мъжа е свързано с тежки тайни.
Тези тайни заплашват не само отношенията между двамата, но и живота на героинята. Сюжетът съчетава романтична линия с мистерия и криминално напрежение, като развръзката зависи от разкриването на самоличността и миналото на мъжа.
„Да обикнеш непознат“ е заснет изцяло във вертикален формат, съобразен с начина, по който се използват мобилните телефони. Картината е предназначена за гледане без завъртане на екрана, а кратките епизоди са разработени за бързо и последователно проследяване.
Форматът позволява сериалът да се гледа на различни устройства и в движение. Това го отличава от традиционните телевизионни продукции, при които съдържанието обикновено е създадено за хоризонтален екран и по-дълго гледане.
Въвеждането на вертикалната драма е част от стратегията на Нова Броудкастинг Груп за дигитална трансформация и разширяване на онлайн съдържанието. Компанията представя проекта като начин традиционните телевизионни продукции да бъдат допълнени с формати, създадени специално за дигитална среда.
Сериалът е създаден от млад екип с международен опит. Повечето актьори ще се изявят за първи път пред българската публика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 7545
Коментиран от #4
13:16 23.10.2026
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4 Па що?
До коментар #1 от "7545":Найш кво е готино прави?
13:44 23.10.2026
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8 Михал
Коментиран от #21
13:55 23.10.2026
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19 редник
Първите филми са били с квадратни кадри, но с развитието на офталмологията и разбирането, че очите ни са приспособени да възприемат повече хоризонт, отколкото височина, се въвеждат формати 4:3 (1,33:1), за да се стигне до широкоекранните филми със съотношение около 2:1...
Та подобни вертикални опити са някакво оригиналничене, но за всеки филм ще се намерят зрители...
Та "
14:00 23.10.2026
20 Абе
Жените много ги следят тези работи!
14:01 23.10.2026
21 546865765
До коментар #8 от "Михал":Мише, много присърце прие въпроса , заспокой топката .... важно е , че е драма !
14:09 23.10.2026