Почти две десетилетия след края на оригиналния сериал „Малкълм“ се завръща в българския ефир. Първите два епизода от продължението „Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair“ ще бъдат излъчени на 3 декември от 22:00 часа по STAR Channel, а следващите серии ще вървят всеки четвъртък по същото време.

Минисериалът е от четири епизода и вече има световна премиера в Hulu и Disney+ на 10 април 2026 г. Проектът е създаден от Линууд Бумър, автор и на оригиналната поредица, която Fox излъчва между 2000 и 2006 г. в седем сезона и общо 151 епизода. Сериалът печели седем награди „Еми“ и се превръща в една от разпознаваемите семейни комедии на началото на XXI век.

Малкълм крие семейството си от дъщеря си

Историята започва близо 20 години след финала на оригинала. Порасналият Малкълм живее спокоен живот с дъщеря си Лия и приятелката си Тристан, далеч от дома, в който е израснал. Той обаче е стигнал дотам, че да каже на Лия, че баба ѝ и дядо ѝ са починали и че няма чичовци.

Планът му се разпада, когато Хал и Лоис настояват синът им да присъства на тържеството по случай 40-ата годишнина от сватбата им. Срещата връща Малкълм в орбитата на семейството и го принуждава да разкрие истината пред всички. Така познатият хаос отново заема централно място в живота му.

Основният актьорски състав отново е заедно

Франки Мюниц отново е в ролята на Малкълм, Брайън Кранстън се завръща като Хал, а Джейн Качмарек играе Лоис. В продължението участват още Джъстин Бърфийлд като Рийз и Кристофър Мастърсън като Франсис. Към тях се присъединяват Кийли Карстен като Лия, Воуън Мъри като Кели и Киана Мадейра като Тристан.

Ерик Пер Съливан не се завръща като Дюи, а ролята е изпълнена от Калеб Елсуърт-Кларк.

„Не исках да свършва, защото беше вълшебно“, казва Франки Мюниц за повторната среща с актьорите и екипа.

Продължението не е ново начало с различни герои, а пряко продължава историята на семейството. Според Асошиейтед прес създателят Линууд Бумър не потвърждава планове за нов сезон след четирите епизода, което оставя бъдещето на поредицата отворено, но без официално обявено продължение.