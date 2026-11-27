Брокерът Стиван Добрев отпадна от осмия сезон на „Игри на волята“. Воинът на Ураганите остана последен в елиминационния сблъсък и приключи участието си в надпреварата преди финалите. Битката спечели танцьорът Боян, а заедно с него до решаващата фаза стигна и любителката на приключения Юлия.

Състезанието премина в два етапа. В първата част участниците трябваше да завършат четири обиколки на многокомпонентно трасе. Боян беше най-бърз и получи 50 златни гроша, докато Стиван остана последен. Юлия се класира втора, а Виктория трета.

Това даде възможност на Юлия и Виктория да продължат борбата с още две обиколки. Юлия се справи по-добре във втората фаза и спечели допълнителна награда от 100 златни гроша. Така тя си осигури място на финалите заедно с Боян.

Виктория получи втори шанс

Виктория завърши трета в елиминационната битка, но не напусна играта. Тя беше изпратена на Вишката, където я посрещна бизнесменът Красимир. Именно там двамата ще определят последния финалист в осмия сезон.

Решаващият дуел между Красимир и Виктория е насрочен за 28 ноември от 20:00 ч. по NOVA. Победителят ще стане последният участник, който ще се присъедини към финалистите.

Стиван стигна до Арената от Чикаго

Стиван Добрев влезе в „Игри на волята“ като участник, който живее в Чикаго и работи като трейдър и брокер на недвижими имоти. Преди началото на сезона той е подготвял представянето си с тренировки по калистеника и е анализирал битките в специална тетрадка. За да стигне до предаването, е пропътувал разстоянието от Чикаго до Дуранкулак с амбицията да спечели.

В интервю преди участието си Стиван обясни разликата, която вижда между американската и българската нагласа към успеха: „Най-много ме дразни високото его без покритие“, каза той.

След отпадането си Стиван даде първото си интервю в официалния подкаст „След Игрите“. В него разказва за пътя си от САЩ до Арената в Дивия север, за конфликтите със Симона, решенията си в племето на Ураганите и отношението си към България. Епизодът е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източници: dariknews.bg, nova.bg, vesti.bg