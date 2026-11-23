Мария Игнатова изненада телевизионната аудитория като изостави Нова телевизия и се появи в „Преди обед“ по Би Ти Ви като специален гост-коментатор. Участието ѝ няма да бъде еднократно – тя ще коментира актуални обществени и развлекателни теми в предаването през цялата седмица.
В студиото русата водеща си партнира с автора и сценарист Иван Марков. Епизодът, излъчен на 23 ноември, включваше разговор за начина, по който изкуственият интелект може да помага на хора с деменция, както и обсъждане на дрехи и аксесоари, които е полезно да присъстват в гардероба.
Водещият Петър Дочев представи гостенката като „русата стихия“. Яна Донева я посрещна с думите: „Безкрайно се радваме! Това е една дълго чакана среща, да не казвам петнайсетгодишна“.
Разговорът започна с шеги за певческите умения на Мария Игнатова и с припомняне на кратката ѝ музикална кариера. Тя е по-позната на зрителите като телевизионна водеща и актриса.
Появата на Мария Игнатова в конкурентния ефир привлече внимание, тъй като тя има дългогодишно присъствие в NOVA. В телевизията е била лице на формати като „X Factor България“ и „Звездите в нас“, а в петия сезон на „Един за друг“ водеше заедно с Емо Чолаков.
Телевизионните зрители останаха повече от учудени и се запитаха това означава ли, че Мария е прекратила отношенията си с NOVA, особено и след като Алекс Раева я замества в този сезон на "Пееш или лъжеш" като помощник на звездите.
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