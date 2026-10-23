Норт Уест честити рождения ден на майка си Ким Кардашиян със СНИМКА, на която спи

Ким Кардашиян получи необичаен поздрав за 46-ия си рожден ден. 13-годишната ѝ дъщеря Норт Уест публикува в Instagram снимка, на която риалити звездата е заспала на стол.
На кадъра Норт се усмихва широко до майка си. Ким е с отпусната назад глава, а снимката изглежда е направена в помещение, наподобяващо конферентна зала. Над изображението Норт е написала: „Честит рожден ден, обичам те“.
North West celebra el cumpleaños 46 de su mamá, Kim Kardashian, con una icónica foto. 😅 ¿Qué te parece su elección? 🥳 Foto por: @northwest https://t.co/yezTaXMx4E
— EstiloDF (@EstiloDF) October 21, 2026
На фона на иначе перфектните визии на Ким, най-голямата ѝ дъщеря реши да покаже нефилтрирана и напълно уязвима версия на звездата, което не остана никак незабелязано от феновете ѝ.
Снимката беше споделена само часове след като Ким публикува кадри от преобразяването си за Хелоуин. Тя се появи с яркосиня перука, тежък грим около очите, дълги черни нокти и декоративни пиърсинги - визия ясно вдъхновена от стила на Норт Уест. Ким копира и предпочитанията на дъщеря си към черни дрехи и голямо колие с череп.
Отношенията между двете често попадат във фокуса на социалните мрежи. По-рано Норт беше показала пиърсинги по лицето и тялото, което предизвика коментари заради възрастта ѝ. По време на livestream обаче тя и Ким уточниха, че украшенията са фалшиви.
Когато Норт заговори за възможността един ден да си направи истински пиърсинг на носа, Ким отговори, че засега може да използват лепящи се украшения.
Ким Кардашиян и Кание Уест имат четири деца – Норт, Чикаго, Сейнт и Псалм. Двамата се разведоха през 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
18:06 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдаааа
18:23 23.10.2026
4 7745745
18:38 23.10.2026
5 На зуум
19:03 23.10.2026