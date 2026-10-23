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Норт Уест честити рождения ден на майка си Ким Кардашиян със СНИМКА, на която спи
  Тема: Известни личности

Норт Уест честити рождения ден на майка си Ким Кардашиян със СНИМКА, на която спи

23 Октомври, 2026 18:01 654 5

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  • хелоуин

13-годишната дъщеря на риалити звездата сподели шеговита снимка на майка си

Норт Уест честити рождения ден на майка си Ким Кардашиян със СНИМКА, на която спи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян получи необичаен поздрав за 46-ия си рожден ден. 13-годишната ѝ дъщеря Норт Уест публикува в Instagram снимка, на която риалити звездата е заспала на стол.

На кадъра Норт се усмихва широко до майка си. Ким е с отпусната назад глава, а снимката изглежда е направена в помещение, наподобяващо конферентна зала. Над изображението Норт е написала: „Честит рожден ден, обичам те“.

На фона на иначе перфектните визии на Ким, най-голямата ѝ дъщеря реши да покаже нефилтрирана и напълно уязвима версия на звездата, което не остана никак незабелязано от феновете ѝ.

Снимката беше споделена само часове след като Ким публикува кадри от преобразяването си за Хелоуин. Тя се появи с яркосиня перука, тежък грим около очите, дълги черни нокти и декоративни пиърсинги - визия ясно вдъхновена от стила на Норт Уест. Ким копира и предпочитанията на дъщеря си към черни дрехи и голямо колие с череп.

Отношенията между двете често попадат във фокуса на социалните мрежи. По-рано Норт беше показала пиърсинги по лицето и тялото, което предизвика коментари заради възрастта ѝ. По време на livestream обаче тя и Ким уточниха, че украшенията са фалшиви.

Когато Норт заговори за възможността един ден да си направи истински пиърсинг на носа, Ким отговори, че засега може да използват лепящи се украшения.

Ким Кардашиян и Кание Уест имат четири деца – Норт, Чикаго, Сейнт и Псалм. Двамата се разведоха през 2022 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Норт Уест , дори и в нашия северозапад всеки дин си честитят на майка за щяло или нещяло

    18:06 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаааа

    3 0 Отговор
    Малко такива фекалии си имаме тука ами показвайте и американските

    18:23 23.10.2026

  • 4 7745745

    2 0 Отговор
    е ка земиш голямата лопата - па върти, върти , върти ......

    18:38 23.10.2026

  • 5 На зуум

    0 0 Отговор
    Не изглежда да е заспала.

    19:03 23.10.2026