Ким Кардашиян привлече вниманието на Гран при на Лас Вегас с яркочервен кожен тоалет, избран в цветовете на Ferrari. Тя беше забелязана на пистата на 20 ноември по време на квалификацията, където подкрепяше пилота на отбора Люис Хамилтън.

Визията ѝ включваше прилепнало кожено яке с дълбоко деколте и панталон с висока талия и разкроени крачоли. Червеният панталон беше украсен с връзки по предната част на краката и е част от колекцията на Диор за есен 2003 г., създадена по времето на Джон Галиано. Към него Кардашиян добави черна кожена връхна дреха, червени обувки на ток, черна чанта и големи слънчеви очила.

Червено за Ферари, черно за състезателния уикенд

Появата на Кардашиян беше част от поредното ѝ присъствие в падока на Формула 1 през сезона. По време на квалификацията тя беше снимана във Ferrari гаража, докато Хамилтън се подготвяше за сесията. Британецът завърши квалификацията на 12-о място.

На следващия ден Кардашиян отново се появи на трасето, но този път в изцяло черен кожен тоалет. Според „Мари Клер“ той включваше прилепнало горнище с дълбоко деколте и съответстващ панталон. По време на състезателния уикенд тя беше видяна и с актрисата Теяна Тейлър, с която си партнира в сериала „Всичко е честно“.

Кардашиян се срещна и с шампионката на F1 Academy

На 21 ноември Кардашиян се срещна с директорката на F1 Academy Сузи Волф и с британската пилотка Алиша Палмовски. Палмовски спечели финалното състезание на женската серия във Формула 1 на пистата в Лас Вегас.

Присъствието на Кардашиян във Ferrari гаража беше свързано с подкрепата ѝ за Хамилтън. В интервю през октомври той каза за отношенията си с нея:

„Обичам да прекарвам време с децата на моята приятелка. Тя има четири деца и ми харесва да прекарвам време с тях.“

Цитатът беше разпространен от „Яху Спортс“ чрез публикация на USA Today Sports и Ройтерс Кънект.

Гран при на Лас Вегас се проведе между 19 и 21 ноември 2026 г. За Кардашиян състезателният уикенд се превърна и в поредица от модни появи, в които червеното на Ferrari беше водещият акцент.

Източници: harpersbazaar.com, marieclaire.com, sports.yahoo.com