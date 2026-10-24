Крис Дженър показа резултата от лифтинг за 150 000 долара

Крис Дженър привлече внимание с външния си вид при посещение на магазин на Bvlgari в Рим заедно с дъщеря си Ким Кардашиян. 70-годишната риалити звезда беше със слънчеви очила, розово сако Chanel, бордо комплект и чанта в същия цвят. До нея Ким Кардашиян се появи с бяла рокля с дълбоко деколте.

Разходката в италианската столица е част от празненствата за 46-ия рожден ден на Ким. По-рано през седмицата тя организира семейно парти в ресторант „Балди“ в хотел „Уолдорф Астория“ в Бевърли Хилс, преди да отпътува за Европа. Daily Mail свързва вниманието към визията на Дженър с лифтинга на лицето, на който тя се е подложила през 2025 г., като посочва цена от 150 000 долара.

Дженър отхвърли твърденията, че съжалява

Процедурата е извършена от пластичния хирург д-р Стивън М. Ливайн. Дженър за първи път показа променената си визия през май 2025 г. в Париж, където подкрепяше дъщеря си по време на съдебното дело за обира в дома ѝ.

По-късно, в подкаста на дъщеря си Клои Кардашиян „Клои в Страната на чудесата“, Дженър опроверга твърденията, че е недоволна от резултата или е в конфликт с хирурга.

„Това е откровена лъжа. Обичам лифтинга си. Обожавам лекаря си. Напълно съм обсебена от него“, заявява Крис Дженър.

Тя допълва: „На 70 години не ме интересува особено какво мисли някой за мен. Не се нуждая от ничие одобрение. Обичам лицето си и съм напълно спокойна с начина, по който изглеждам.“

„Моята версия на изящното остаряване“

През септември 2025 г. Дженър заяви пред Vogue Arabia, че е имала предишен лифтинг около 15 години по-рано и е решила да направи нова процедура, защото е искала „най-добрата версия“ на себе си.

„Само защото остаряваш, не означава, че трябва да се откажеш от себе си. Ако се чувстваш добре в кожата си и искаш да остаряваш естествено, не прави нищо. Но за мен това е изящното остаряване. Това е моята версия“, казва тя.

Покрай появата си в Рим Дженър отново беше свързана и с темата за козметичната грижа. По-рано тази година тя разказа, че използва пептиди за коса под формата на дъвчащи таблетки и че е инвеститор в марката, която ги предлага. Твърденията за ефекта им са част от нейна рекламна публикация, а не от медицинско заключение.

Източници: dailymail.com, amp.nine.com.au