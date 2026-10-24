Рик Стайн посочи любимия си ресторант във Великобритания

Заека с горчичен сос, côte de boeuf и провинциалната френска кухня са сред причините, заради които Рик Стайн посочва лондонския ресторант Bouchon Racine като своя любим във Великобритания.

Заведението се намира във Фарингдън и е ръководено от главния готвач Хенри Харис. Стайн го харесва заради отношението към класическите френски ястия, които според него са приготвени с такава грижа, че понякога могат да бъдат по-добри и от тези във Франция.

„Той прави френска храна с толкова много любов. Става дума за провинциална френска кухня, а не за haute cuisine“, казва Рик Стайн.

Готвачът откроява заека с горчичен сос и côte de boeuf сред ястията, които е опитвал там. Според него ресторантът залага на местни продукти, приготвени по изключително добър начин, а персоналът допринася за цялостното преживяване.

Съставката, която променя болонезето

Стайн признава, че добавя испански пиментон към соса за болонезе, макар че италианските готвачи вероятно не биха одобрили този подход. Подправката придава лека лютивина и опушен вкус, който той сравнява с чипотле.

„Тайната е да сложите толкова, че да не можете да разберете, че е там, но със сигурност да усетите, ако липсва“, обяснява той.

Освен с болонезето Стайн споделя и други свои предпочитания. Любимият му зехтин е сицилианският Ravida, който описва като флорален, с лека горчивина. Сред рибите най-много харесва линг и го определя като по-достъпен избор от треската и пикшата.

Комте, масло Échiré и пилешки ориз в Сингапур

Любимото сирене на Стайн е комте. Той го избира заради вкуса, аромата и способността му да отлежава добре, както и заради еластичността му при топлинна обработка. В хладилника му обикновено има шампанско, салами или прошуто и малки домати.

Готвачът определя осоленото масло Échiré като най-доброто френско масло и като едно от най-добрите изобщо. Когато иска да се върне към азиатската кухня, той избира Maxwell Food Centre в Сингапур, където е опитвал пилешки ориз.

За питие с гледка Стайн посочва Windmill Bar на гръцкия остров Хидра. По залез предпочита Campari, защото според него има по-изразена горчивина и по-тъмен цвят от Aperol.

Новата книга на Рик Стайн, Rick Stein’s Cookery Course, е издадена от BBC Books. Томът трябва да излезе на 29 октомври 2026 г. с цена 30 британски лири.

Източници: dailymail.com, thebookseller.com