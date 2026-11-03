Рецепта на деня: Солена печена тиква с козе сирене по френски

Необходими продукти:
- тиква - 600 г
- яйца - 4 бр.
- прясно мляко - 250 мл
- течна сметана - 100 мл
- брашно - 80 г
- козе сирене - 100 г
- краве масло - 15 г
- прясна мащерка - 3 стръка
- сладък червен пипер - 1/2 ч.л.
- индийско орехче - 1 щипка
- черен пипер - 1/2 ч.л.
- сол - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 200 градуса. Тиквата се почиства, обелва и нарязва на кубчета с големина около 2 сантиметра. Те се разпределят в широка тава върху хартия за печене и се овкусяват с част от подправките. Предварителното печене продължава 18-20 минути. Целта е парчетата да омекнат и да започнат да се зачервяват по ръбовете, без да се разпадат.
Яйчената смес да остане гладка
Докато тиквата е във фурната, яйцата се разбиват, а брашното се добавя на два пъти. Следват прясното мляко и сметаната, които се наливат постепенно при непрекъснато разбъркване. Сместа трябва да бъде гладка и сравнително течна, с консистенция, близка до тази на палачинково тесто.
Керамична овална или кръгла форма с вместимост около 1,5 литра се намазва с маслото. В нея се разпределят печените кубчета тиква, между които се натрошава козето сирене. Яйчената смес се излива бавно, а съдът се разклаща леко, за да навлезе тя между парчетата.
Финалното печене отнема до 35 минути
Температурата се намалява на 180 градуса и ястието се пече още 30-35 минути. Готово е, когато се надигне, придобие златиста коричка и краищата се зачервят. При леко разклащане средата може да потрепва едва забележимо, но не трябва да остане течна.
Преди нарязване солената печена тиква по френски се оставя да се стабилизира във формата за 10 минути. Поднася се топла, с малко черен или сладък червен пипер. Общото време за приготвяне е около 85 минути, включително подготовката, печенето и изчакването.
Източник: recepti.gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кънчо Петков
11:02 03.11.2026