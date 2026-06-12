Рецепта на деня: Френска крем супа "Велуте Дю Бари"

Необходими продукти:

карфиол - 800 г

праз, бялата част - 1 стрък

масло - 40 г

брашно - 1 с.л.

зеленчуков бульон - 900 мл

готварска сметана - 150 мл

жълтък - 1 бр.

зехтин - 1 с.л.

сол - на вкус

бял пипер - 1/3 ч.л.

индийско орехче - 1 щипка

прясна мащерка - 2 стръка

червен пипер - 1 щипка

багета - 4 филии.

Начин на приготвяне:

Карфиолът се измива добре и се накъсва на розички. Няколко малки розички се отделят за сервиране, за да остане супата по-красива и с лека текстура. Празът се почиства и се нарязва на тънки кръгчета.

В дълбока тенджера маслото се разтопява на умерен огън. Добавя се празът и се задушава 4-5 минути, докато омекне, без да покафенява. Това запазва нежния светъл цвят на френската крем супа от карфиол.

Поръсва се брашното и се разбърква около 1 минута, за да се получи лек светъл ру. Налива се бульонът постепенно, при непрекъснато разбъркване, за да няма бучки. Добавя се карфиолът, посолява се и супата се оставя да заври.

След завиране огънят се намалява и супата се вари 18-20 минути, докато карфиолът стане напълно мек. Готовността се проверява лесно - розичките трябва да се разпадат при натиск с вилица.

Отделените малки розички карфиол се пускат в леко подсолена вряща вода за 3 минути, след което се отцеждат. Така остават крехки и подходящи за гарниране.

Супата се пасира до гладка и копринена консистенция. За още по-фино велуте може да се прецеди през сито, особено ако се търси класически ресторантски резултат.

В купичка се разбиват сметаната и жълтъкът. Към тях се добавят 2-3 черпака от горещата супа на тънка струя, като се разбърква постоянно. Сместа се връща в тенджерата и супата се загрява още 2-3 минути на слаб огън, без да кипва, за да остане гладка и да не се пресече.

Овкусява се с бял пипер и щипка индийско орехче. Ако е твърде гъста, се разрежда с малко горещ бульон до желаната плътност.

Филиите багета се запичат за 5-7 минути във фурна на 180 градуса или на сух тиган до златисто. Сервира се топло, с бланширани розички карфиол, няколко капки зехтин, прясна мащерка и щипка червен пипер, пише gotvach.bg.