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Рецепта на деня: Френска крем супа "Велуте Дю Бари"
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Френска крем супа "Велуте Дю Бари"

12 Юни, 2026 10:05 517 6

  • крем супа-
  • карфиол-
  • френска кухня-
  • велуте дю бари-
  • какво да сготвя

Носи името на мадам Дю Бари и е сред класическите френски супи

Рецепта на деня: Френска крем супа "Велуте Дю Бари" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • карфиол - 800 г
  • праз, бялата част - 1 стрък
  • масло - 40 г
  • брашно - 1 с.л.
  • зеленчуков бульон - 900 мл
  • готварска сметана - 150 мл
  • жълтък - 1 бр.
  • зехтин - 1 с.л.
  • сол - на вкус
  • бял пипер - 1/3 ч.л.
  • индийско орехче - 1 щипка
  • прясна мащерка - 2 стръка
  • червен пипер - 1 щипка
  • багета - 4 филии.

Начин на приготвяне:

Карфиолът се измива добре и се накъсва на розички. Няколко малки розички се отделят за сервиране, за да остане супата по-красива и с лека текстура. Празът се почиства и се нарязва на тънки кръгчета.

В дълбока тенджера маслото се разтопява на умерен огън. Добавя се празът и се задушава 4-5 минути, докато омекне, без да покафенява. Това запазва нежния светъл цвят на френската крем супа от карфиол.

Поръсва се брашното и се разбърква около 1 минута, за да се получи лек светъл ру. Налива се бульонът постепенно, при непрекъснато разбъркване, за да няма бучки. Добавя се карфиолът, посолява се и супата се оставя да заври.

След завиране огънят се намалява и супата се вари 18-20 минути, докато карфиолът стане напълно мек. Готовността се проверява лесно - розичките трябва да се разпадат при натиск с вилица.

Отделените малки розички карфиол се пускат в леко подсолена вряща вода за 3 минути, след което се отцеждат. Така остават крехки и подходящи за гарниране.

Супата се пасира до гладка и копринена консистенция. За още по-фино велуте може да се прецеди през сито, особено ако се търси класически ресторантски резултат.

В купичка се разбиват сметаната и жълтъкът. Към тях се добавят 2-3 черпака от горещата супа на тънка струя, като се разбърква постоянно. Сместа се връща в тенджерата и супата се загрява още 2-3 минути на слаб огън, без да кипва, за да остане гладка и да не се пресече.

Овкусява се с бял пипер и щипка индийско орехче. Ако е твърде гъста, се разрежда с малко горещ бульон до желаната плътност.

Филиите багета се запичат за 5-7 минути във фурна на 180 градуса или на сух тиган до златисто. Сервира се топло, с бланширани розички карфиол, няколко капки зехтин, прясна мащерка и щипка червен пипер, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    Гледай ти какви неща вълнували Вени... А ония, "специалните" нощни статии ги изяде кучето. Като крем супа "Велуте Дю Бари".

    10:08 12.06.2026

  • 2 Пич

    3 2 Отговор
    Абе аз......... само името да и запомня на тази супа, и веднага ще си я направя! Аха...

    10:11 12.06.2026

  • 3 Български рецепти

    4 1 Отговор
    Праз с карфиол.. Наяж се с тая супа и отиди на среща с мъж другарко Маринова. Бон апети 😂

    10:13 12.06.2026

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 3 Отговор
    Благодарим за чорбата ше я накарам бабата да я напраи.

    10:15 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лучена супа

    1 1 Отговор
    Единствената автентична френска супа е лучената супа: сварени обелки от картофи с водица. Туй то!

    10:46 12.06.2026