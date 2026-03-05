Новини
Рецепта на деня: Френски лучен гратен

5 Март, 2026 10:05 722 0

Само няколко съставки, но невероятен вкус

Рецепта на деня: Френски лучен гратен - 1
Снимкa: Shutterstock
Необходими продукти:

  • лук - 1 кг;
  • масло - 40 г;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • мащерка - 1 ч.л. суха;
  • бяло вино - 100 мл (по желание);
  • зеленчуков или телешки бульон - 150 мл;
  • кашкавал или грюер - 200 г настърган;
  • пармезан - 40 г по желание.

Начин на приготвяне:

Лукът се обелва и нарязва на тънки полумесеци. В дълбок тиган се загряват маслото и зехтинът на умерен огън. Добавя се лукът и се задушава бавно около 25-30 минути, като се разбърква периодично. Лукът трябва да омекне и да стане златисто-карамелен, без да загаря.

Добавят се солта, черният пипер и мащерката. Ако се използва бяло вино, то се налива и се оставя да се изпари алкохолът за 2-3 минути. След това се добавя бульонът и сместа се оставя да къкри още 5 минути.

Карамелизираният лук се прехвърля в тава или огнеупорен съд. Отгоре се разпределя настърганото сирене, а по желание и малко пармезан за по-интензивен вкус.

Лученият гратен се пече в предварително загрята фурна на 200°C около 15-20 минути, докато кашкавалът се разтопи и образува златиста коричка. По желание последните 2-3 минути може да се включи горен реотан за по-хрупкава коричка.

Оставя се да почине 5-10 минути преди сервиране.

Карамелизацията на лука е ключът към богатия вкус. Тя освобождава естествените захари в зеленчука и създава дълбок, сладко-солен аромат. Традиционно във Франция се използва сирене грюер заради способността му да се топи равномерно.

Френският лучен гратен е вдъхновен от класическата френска лучена супа. Вместо в бульон, карамелизираният лук се запича на фурна със сирене до златиста коричка, пише gotvach.bg.


