Рецепта на деня: Френски лучен гратен

Необходими продукти:

лук - 1 кг;

масло - 40 г;

зехтин - 2 с.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

мащерка - 1 ч.л. суха;

бяло вино - 100 мл (по желание);

зеленчуков или телешки бульон - 150 мл;

кашкавал или грюер - 200 г настърган;

пармезан - 40 г по желание.

Начин на приготвяне:

Лукът се обелва и нарязва на тънки полумесеци. В дълбок тиган се загряват маслото и зехтинът на умерен огън. Добавя се лукът и се задушава бавно около 25-30 минути, като се разбърква периодично. Лукът трябва да омекне и да стане златисто-карамелен, без да загаря.

Добавят се солта, черният пипер и мащерката. Ако се използва бяло вино, то се налива и се оставя да се изпари алкохолът за 2-3 минути. След това се добавя бульонът и сместа се оставя да къкри още 5 минути.

Карамелизираният лук се прехвърля в тава или огнеупорен съд. Отгоре се разпределя настърганото сирене, а по желание и малко пармезан за по-интензивен вкус.

Лученият гратен се пече в предварително загрята фурна на 200°C около 15-20 минути, докато кашкавалът се разтопи и образува златиста коричка. По желание последните 2-3 минути може да се включи горен реотан за по-хрупкава коричка.

Оставя се да почине 5-10 минути преди сервиране.

Карамелизацията на лука е ключът към богатия вкус. Тя освобождава естествените захари в зеленчука и създава дълбок, сладко-солен аромат. Традиционно във Франция се използва сирене грюер заради способността му да се топи равномерно.

Френският лучен гратен е вдъхновен от класическата френска лучена супа. Вместо в бульон, карамелизираният лук се запича на фурна със сирене до златиста коричка, пише gotvach.bg.