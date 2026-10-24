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"Баба Яга" оживява в нов хорър сериал на HBO (ВИДЕО)

"Баба Яга" оживява в нов хорър сериал на HBO (ВИДЕО)

24 Октомври, 2026 15:08 617 3

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  • митология

Сериалът предлага различен поглед към образа на Баба Яга - не просто като на зловеща вещица, а като на символ на женската сила

"Баба Яга" оживява в нов хорър сериал на HBO (ВИДЕО) - 1
Кадър: HBO
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В малко крайбрежно градче едно изчезване отприщва поредица от загадки, скрити истини и срещи с древна магия. Драматичният Crave Original сериал „Баба Яга“ съчетава криминална мистерия и славянски фолклор в съвременен прочит на легендата за митичната вещица. Първите два епизода вече са достъпни в стрийминг платформата HBO Max, а следващите ще излизат всеки петък до двойния финал на 27 ноември.

Създаден от Кат Сандлър по едноименната ѝ успешна пиеса, сериалът предлага различен поглед към образа на Баба Яга - не просто като на зловеща вещица, а като на символ на женската сила, която не се подчинява на очакванията.

В центъра на историята е Рап (Ноа Рийд) – частен детектив, който пристига в Уитък, за да разследва изчезването на Хенри Парк (Хъдсън Уилямс), млад наследник на влиятелна риболовна компания. Случаят го сблъсква с недоверчивата местна детективка Карсън (Кларк Бако), харизматичната университетска преподавателка Катрин (Кари-Ан Мос) и поредица от заподозрени, чиито тайни постепенно размиват границата между реалността и древната магия.

Актьорският състав включва още Шийла Маккарти, Меган Фолс, Езра Франки, Патрик Гилмор, Катрин Изабел, Хиро Канагава, Емилия Баранак, Джорджия Акън, Аниса Харис и Сам Крохмал.

Режисьори на сериала са Дейвид Фрейзи и Рейчъл Талалей. Изпълнителни продуценти са Макензи Доналдсън, Андрю Милър и Кари-Ан Мос, а продуцент е Чарлз Купър.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Как бе....,

    3 0 Отговор
    Баба яга утре президентка ще става.

    15:28 24.10.2026

  • 3 Ами сега?

    0 0 Отговор
    А кога ще яхне дръжката на метлата?

    16:18 24.10.2026