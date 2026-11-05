„All’s Fair“ с Ким Кардашиян бе обявен за "най-лошия сериал на века"

Вторият сезон на правната драма „All’s Fair“ започна с нова вълна от унищожителни оценки. Сериалът с Ким Кардашиян, Глен Клоуз, Сара Полсън, Наоми Уотс и Ниси Неш-Бетс беше определен от „Дейли телеграф“ като „безподобно ужасен“, а продукцията беше наречена възможно най-лошият телевизионен сериал на XXI век.

Първите три епизода от осемте за сезона излязоха на 4 ноември в Disney+. Останалите серии ще бъдат пускани всяка сряда. Създаденият от Райън Мърфи сериал разказва за изцяло женска група адвокати, специализирани в бракоразводни дела.

В рецензията си с една звезда Ед Пауър от „Дейли телеграф“ определи продукцията като „сапунена опера, толкова дълбоко ужасна, че е трудно да не я приемеш като грандиозно послание за безсмислието на съществуването“. Според него е необяснимо защо актриси от ранга на Глен Клоуз и Наоми Уотс са се съгласили да участват.

„Гардиън“ също запази критичния тон, но отчете малка промяна спрямо първия сезон. Луси Манган определи историята като все така нелепа, но написа, че в даден момент зрителят може да започне да се забавлява. По думите ѝ сериалът се приближава към територията „толкова лошо, че става добро“.

Джонатан Уилсън от Ready Steady Cut написа, че „All’s Fair“ остава впечатляващо лош телевизионен сериал, но вече не се преструва, че е сериозна драма за адвокати в Калифорния. Той определи новия сезон като „напълно безумен и забавно непредсказуем“.

Още първият сезон беше посрещнат изключително хладно. В Rotten Tomatoes той започна с 0% положителни оценки от критиците, а по-късно резултатът се повиши до 3%. Въпреки това сериалът събра 3,2 милиона гледания в световен мащаб за първите си три дни и се превърна в най-гледания дебют на драматичен сериал на Hulu за последните три години. Именно този резултат доведе до подновяването му за втори сезон.

Ким Кардашиян, която изпълнява ролята на адвокатката Алура Грант, беше сред основните мишени на критиките при премиерата на първия сезон. Глен Клоуз обаче я защити в интервю през ноември миналата година.

„Това, което ме изненада, беше сериозността, с която Ким подхождаше към ролята“, каза Клоуз.

По думите на актрисата Ким Кардашиян не е имала претенции, че е голяма актриса, но е била достатъчно разумна, за да работи с хора, от които може да се учи. Клоуз допусна и че негативната реакция към сериала може да е била повлияна от публичния образ на семейство Кардашиян.

Така вторият сезон на „All’s Fair“ тръгна в необичайна ситуация: критиците продължават да го отхвърлят, докато интересът на публиката към продукцията остава достатъчно голям, за да осигури нейното продължение.