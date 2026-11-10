Даниел Радклиф не знае дали ще гледа сериала „Хари Потър“

Даниел Радклиф не е сигурен дали ще гледа новия телевизионен сериал „Хари Потър“ на HBO. Актьорът, който изигра момчето магьосник във всичките осем филма от поредицата, призна, че почти не следи телевизионни продукции.

„Не знам дали ще го гледам, честно казано. Вече съм участвал в много „Хари Потър“, а и не гледам никаква телевизия“, каза Радклиф в интервю за Асошиейтед прес, дадено на световната премиера на филма „Стъпки“ в Ню Йорк. „Осем часа са много за гледане“, добави той, като посочи, че не е гледал дори популярни сериали като „В обувките на Сатаната“ и „Момчетата от Медисън Авеню“.

Нова история с нов актьорски състав

Сериалът не продължава филмовата поредица, а започва историята отначало. Първият сезон ще носи заглавието „Хари Потър и философският камък“ и ще бъде съставен от осем епизода. Премиерата е насрочена за 25 декември 2026 г. по HBO и в HBO Max.

Ролята на Хари Потър е поверена на Доминик Маклафлин. Арабела Стантън ще играе Хърмаяни Грейнджър, а Аластър Стоут ще бъде Рон Уизли. Сред останалите членове на състава са Джон Литгоу като Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър като Минерва Макгонъгол, Паапа Есидю като Сивиръс Снейп и Ник Фрост като Рубиъс Хагрид.

Радклиф няма да дава съвети на новия Хари

В разговора Радклиф беше попитан и дали има съвет към Маклафлин. Отговорът му беше отрицателен. „Той се справя. Няма нужда от съвети от мен“, каза актьорът.

Радклиф обясни, че не иска неговите думи да се превръщат в постоянна тема в интервютата на младия му наследник. По думите му, ако даде конкретна препоръка, тя може да бъде повтаряна пред Маклафлин по време на целия му медиен цикъл. „Не искам да преследвам това бедно дете в интервютата“, каза Радклиф.

Новият сериал е първата телевизионна екранизация на романите на Дж. К. Роулинг. Снимките започнаха във Великобритания, а продукцията е замислена като по-подробно преразказване на книгите, разделено в отделни сезони.

Източници: thewrap.com, independent.co.uk, au.variety.com