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Съдът удължи ограничителната заповед на Оливие Мартинес срещу Хали Бери
  Тема: Известни личности

Съдът удължи ограничителната заповед на Оливие Мартинес срещу Хали Бери

24 Октомври, 2026 18:09 641 3

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  • родителски права-
  • лос анджелис

Делото за родителските права и твърденията за насилие ще продължи през следващата седмица в Лос Анджелис

Съдът удължи ограничителната заповед на Оливие Мартинес срещу Хали Бери - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Временната ограничителна заповед срещу Хали Бери е удължена до края на уикенда, а съдебният спор за родителските права между актрисата и бившия ѝ съпруг Оливие Мартинес ще продължи през следващата седмица.

Двамата се явиха в петък за петия ден от изслушванията в съда „Стенли Моск“ в Лос Анджелис. Производството е свързано с твърденията на Мартинес, че Бери е упражнила физическо насилие над 13-годишния им син. Актрисата отрича да е извършвала нарушение.

60-годишният Мартинес продължи показанията си при закрити врата. Те започнаха в четвъртък, когато адвокатът на Бери Марина Бек го разпита за твърдения за насилие по време на връзката му с актрисата.

В съда беше обсъдена и декларация, подписана от Оливие Мартинес на 30 септември 2024 г. под наказателна отговорност за неверни показания. В нея той е заявил, че между него и Бери няма история на домашно насилие. Мартинес е потвърдил, че подписът е негов, както и че написаното тогава е било вярно.

Адвокатът му Патрик Багдасерианс е заявил пред Page Six, че декларацията е била свързана с финансово искане за адвокатски хонорари, а не със спора за попечителството. „Това твърдение е вярно. Няма история на заповеди за защита от домашно насилие“, е казал той.

Следобед при закрити врата е дал показания и годеникът на Бери Ван Хънт, на 56 години. Изслушването е приключило в 16:30 часа.

Оливие Мартинес твърди, че на 26 септември Бери е хванала сина им за врата и го е душила по време на конфликт в дома ѝ. Според неговото твърдение детето по-късно го е потърсило с молба да бъде взето от дома на майка му.

Съдът по-рано е издал временна заповед за защита в полза на Мартинес и сина им и е предоставил на актьора временно основно попечителство. Това е ограничило времето, което Бери прекарва със сина си.

Адвокатът на Хали Бери определя твърденията на Мартинес като „изцяло неоснователни и умишлено подвеждащи“. В съдебни документи защитата на актрисата обвинява Мартинес, че се е намесвал в образованието и терапията на детето и го е въвличал в конфликта между родителите.

Хали Бери иска еднолични правни права върху решенията за образованието, терапията и медицинските грижи на сина им. Тя настоява още ограничителната заповед да бъде отменена и да бъде възстановено споразумението за равнопоставено физическо попечителство.

Пълнолетната дъщеря на актрисата се очаква да свидетелства дистанционно в понеделник, 26 октомври. По-рано тя е подала декларация, че никога не е виждала майка си да упражнява насилие над брат ѝ.

Хали Бери и Оливие Мартинес сключиха брак през 2013 г., разделиха се през 2015 г., а разводът и спорът за попечителството бяха уредени през 2023 г. Тогава Бери беше задължена да плаща на бившия си съпруг по 8000 долара месечна издръжка.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Никому

    1 0 Отговор
    ненужна новина, поредния безсмислен пълнеж. ПФУ.

    18:19 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.