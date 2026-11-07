7 ноември 2011 г. Доктор Конрад Мъри е признат за виновен за смъртта на Майкъл Джексън

На 7 ноември 2011 г. съдебните заседатели в Лос Анджелис признават кардиолога Конрад Мъри за виновен за непредумишленото причиняване на смъртта на Майкъл Джексън. Решението е единодушно и е произнесено след около шестседмичен процес, посветен на последните часове от живота на попзвездата.

Джексън умира на 25 юни 2009 г. на 50-годишна възраст. Съдебномедицинските власти определят причината като остра интоксикация с пропофол – силен анестетик, който обичайно се използва при медицински процедури. Мъри е личният лекар на певеца и се грижи за него в дома му в Лос Анджелис, докато той се подготвя за поредица концерти в Лондон, замислени като негово завръщане на сцената.

Обвинението: лекарят е поел неприемлив риск

Мъри е привлечен към наказателна отговорност по обвинение в непредумишлено причиняване на смъртта и на 25 януари 2011 г. пледира невинен. Преди началото на процеса съдия Майкъл Пастър постановява, че делото може да стигне до съдебни заседатели.

Прокуратурата твърди, че лекарят е давал на Джексън пропофол, за да му помогне да заспи, въпреки че медикаментът изисква наблюдение и медицинска среда. Според обвинението Мъри е проявил престъпна небрежност, оставил е пациента без необходимия контрол и не е реагирал адекватно, когато състоянието му се влошило.

„Действията и пропуските на личния лекар на Майкъл Джексън, Конрад Мъри, са довели пряко до преждевременната му смърт на 50-годишна възраст“, заявява прокурорът Дейвид Уолгрън при откриването на процеса.

Защитата посочва друга версия

Адвокатите на Мъри не отричат, че той е дал на певеца пропофол, но твърдят, че лекарят не е причинил смъртта му. Според защитата Джексън сам е приел допълнителна доза от медикамента, след като Мъри е напуснал стаята. Адвокатът Ед Черноф описва това като съчетание от лекарства, което е довело до фаталния изход.

Съдебните заседатели обаче приемат тезата на обвинението, че действията на Мъри са били съществен фактор за смъртта. След прочитането на присъдата съдията разпорежда той да бъде отведен под стража до определяне на наказанието. Решението слага край на процес, в който прокуратурата представя лекаря като човек, поставил професионалните си задължения под личните си интереси, а защитата настоява, че певецът сам е носел отговорност за фаталната доза.

Четири години затвор и освобождаване през 2013 г.

На 29 ноември 2011 г. Мъри получава максималното наказание от четири години затвор. Съдия Пастър критикува начина, по който лекарят е лекувал Джексън, и определя поведението му като сериозно нарушение на доверието между лекар и пациент.

Мъри е освободен на 28 октомври 2013 г., след като излежава близо две години от присъдата. Освобождаването е съобразено с действащите в Калифорния правила за изтърпяване на наказанията и с възможността за по-ранно излизане от затвора.

Източници: latimes.com, theguardian.com, cbsnews.com