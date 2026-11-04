Режисьорът Майкъл Ман беше изписан от болницата, след като случайно се простреля (СНИМКИ)

Режисьорът на "Жега" Майкъл Ман се появи с патерици в Лос Анджелис три дни след като беше ранен при инцидент на стрелбище. 83-годишният режисьор е бил забелязан да излиза от сграда с черен суичър и бели панталони, а левият му крак е бил в гипс и ортопедична черна обувка.

Инцидентът е станал на 31 октомври около 16:00 часа в The Range LA – закрит клуб за стрелба в западната част на Лос Анджелис. Ман, който има дългогодишен опит като стрелец, е прибирал оръжието си в кобур, когато то е произвело изстрел и го е ранило в крака.

Полицията е определила случая като тренировъчен инцидент. Според полицейския доклад Майкъл Ман не се е прострелял умишлено, а оръжието е било изстреляно случайно в собствения му крак. След намесата на полицията и пожарната режисьорът е бил откаран с линейка в болница.

„В събота на стрелбище оръжие е произвело случаен изстрел, докато е било в кобур, което е довело до повърхностно нараняване на филмовия режисьор Майкъл Ман. Той беше лекуван и ще бъде изписан“, заяви публичният му представител пред Daily Mail.

Michael Mann seen for the first time since he shot himself at gun range as he hobbles on crutches while out in LA https://t.co/vwzmHMDQqM — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2026

Ман е познат с филми като „Ловецът на хора“ от 1986 година, „Последният мохикан“ от 1992 година, „Али“ от 2001 година, „Съучастник“ от 2004 година и „Жега“ от 1995 година с Ал Пачино и Робърт де Ниро. Последният му филм е „Ферари“, излязъл през 2023 година.

Режисьорът продължава да работи по „Жега 2“ – предистория и продължение на криминалната драма от 1995 година. Сред имената, свързвани с проекта, са Леонардо ди Каприо, Кристиан Бейл, Адам Драйвър, Джейсън Кларк, Стивън Греъм и Одеса Йънг. Ролите им все още не са официално потвърдени.

През 2022 година Ман публикува романа „Жега 2“, написан в съавторство с писателката Мег Гарднър. Книгата се превръща в бестселър на „Ню Йорк Таймс“, а режисьорът подготвя сценария за филмовата версия. Ман е номиниран четири пъти за „Оскар“, но досега не е печелил наградата.