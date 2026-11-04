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Режисьорът Майкъл Ман беше изписан от болницата, след като случайно се простреля (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Режисьорът Майкъл Ман беше изписан от болницата, след като случайно се простреля (СНИМКИ)

4 Ноември, 2026 17:58 552 3

  • майкъл ман-
  • стрелбище-
  • лос анджелис-
  • жега 2-
  • холивуд

83-годишният режисьор е бил ранен в крака при случаен изстрел от оръжие, докато го прибирал в кобура си

Режисьорът Майкъл Ман беше изписан от болницата, след като случайно се простреля (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Режисьорът на "Жега" Майкъл Ман се появи с патерици в Лос Анджелис три дни след като беше ранен при инцидент на стрелбище. 83-годишният режисьор е бил забелязан да излиза от сграда с черен суичър и бели панталони, а левият му крак е бил в гипс и ортопедична черна обувка.

Инцидентът е станал на 31 октомври около 16:00 часа в The Range LA – закрит клуб за стрелба в западната част на Лос Анджелис. Ман, който има дългогодишен опит като стрелец, е прибирал оръжието си в кобур, когато то е произвело изстрел и го е ранило в крака.

Полицията е определила случая като тренировъчен инцидент. Според полицейския доклад Майкъл Ман не се е прострелял умишлено, а оръжието е било изстреляно случайно в собствения му крак. След намесата на полицията и пожарната режисьорът е бил откаран с линейка в болница.

„В събота на стрелбище оръжие е произвело случаен изстрел, докато е било в кобур, което е довело до повърхностно нараняване на филмовия режисьор Майкъл Ман. Той беше лекуван и ще бъде изписан“, заяви публичният му представител пред Daily Mail.

Ман е познат с филми като „Ловецът на хора“ от 1986 година, „Последният мохикан“ от 1992 година, „Али“ от 2001 година, „Съучастник“ от 2004 година и „Жега“ от 1995 година с Ал Пачино и Робърт де Ниро. Последният му филм е „Ферари“, излязъл през 2023 година.

Режисьорът продължава да работи по „Жега 2“ – предистория и продължение на криминалната драма от 1995 година. Сред имената, свързвани с проекта, са Леонардо ди Каприо, Кристиан Бейл, Адам Драйвър, Джейсън Кларк, Стивън Греъм и Одеса Йънг. Ролите им все още не са официално потвърдени.

През 2022 година Ман публикува романа „Жега 2“, написан в съавторство с писателката Мег Гарднър. Книгата се превръща в бестселър на „Ню Йорк Таймс“, а режисьорът подготвя сценария за филмовата версия. Ман е номиниран четири пъти за „Оскар“, но досега не е печелил наградата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Не може да си бил "ловец на хора" и да не владееш до съвършенство всякакъв вид леко стрелково оръжие. Говоря от личен опит.

    18:16 04.11.2026

  • 2 Лама Кифла

    0 0 Отговор
    добре че не си е гръмнал главата

    18:21 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.