Ким Кардашиян заприлича на римска богиня в Рим в бяла рокля с дълбоко деколте (СНИМКИ)

Ким Кардашиян привлече вниманието в Рим с дълга бяла рокля с дълбоко деколте, докато заедно с майка си Крис Дженър влизаше в магазин на „Булгари“. Появата им е била част от пазаруване в италианската столица и от продължаващите празненства за 46-ия рожден ден на Кардашиян.
Роклята е с изрязан гръб и дълъг шлейф, който се е влачил след звездата при влизането ѝ в бутика. Косата ѝ е прибрана във висока конска опашка, а по визията ѝ липсват бижута. Вместо това Кардашиян е заложила на бели обувки на платформа Christian Louboutin.
Kim Kardashian wows in plunging white gown while shopping in Rome https://t.co/WUzRbR4mdI https://t.co/1hNobuUDmk
— New York Post (@nypost) October 23, 2026
Крис Дженър е избрала по-дневен тоалет, но също с висока цена. Тя е била с бордо панталон и розово туидено сако Chanel на стойност 10 800 долара.
Kim Kardashian was pictured in Rome, Italy on October 23. She wore a plunging bright white gown and towering heels. The trip comes days after her 46th birthday. https://t.co/Ski4hZc94P— 7happy (@Sevenhappy007) October 24, 2026
Римската разходка идва два дни след като Кардашиян отпразнува рождения си ден. Празненствата са започнали по-рано с романтично пътуване до Филипините с Люис Хамилтън. На самия си рожден ден тя организира по-интимна вечеря с близки приятели и членове на семейството.
За вечерята Ким Кардашиян заложи на две архивни визии на Paco Rabanne. След това е заминала за Европа, където следващият акцент в програмата ѝ е свързан с актьорската ѝ кариера.
Ким е в Рим и заради участието си във Фестивала на киното в Рим. Там е планирана премиерата на втория сезон на сериала „Всичко е позволено“, в който тя играе адвокат. Очаква се на събитието да присъстват и нейни колеги от актьорския състав.
Новият сезон ще бъде пуснат на 4 ноември. В тийзър към него Кардашиян се появява с диамантено колие за 2,7 милиона долара, създадено в стила на прочутия диамант „Тейлър-Бъртън“, носен от Елизабет Тейлър.
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4 от село
20:41 24.10.2026
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11 Пич
На снимката с дружките - най късокрака и дебелог...!
20:55 24.10.2026
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13 Пущиня(к)
20:56 24.10.2026
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17 Роял
21:16 24.10.2026
18 Сладури
21:20 24.10.2026
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20 Римските богини
21:23 24.10.2026
21 мда
21:23 24.10.2026