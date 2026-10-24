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Ким Кардашиян заприлича на римска богиня в Рим в бяла рокля с дълбоко деколте (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Ким Кардашиян заприлича на римска богиня в Рим в бяла рокля с дълбоко деколте (СНИМКИ)

24 Октомври, 2026 20:28 1 086 21

  • ким кардашиян-
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  • рим-
  • булгари-
  • всичко е позволено

Риалити звездата посети магазин на „Булгари“ с майка си Крис Дженър в разгара на празненствата за 46-ия си рожден ден

Ким Кардашиян заприлича на римска богиня в Рим в бяла рокля с дълбоко деколте (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян привлече вниманието в Рим с дълга бяла рокля с дълбоко деколте, докато заедно с майка си Крис Дженър влизаше в магазин на „Булгари“. Появата им е била част от пазаруване в италианската столица и от продължаващите празненства за 46-ия рожден ден на Кардашиян.

Роклята е с изрязан гръб и дълъг шлейф, който се е влачил след звездата при влизането ѝ в бутика. Косата ѝ е прибрана във висока конска опашка, а по визията ѝ липсват бижута. Вместо това Кардашиян е заложила на бели обувки на платформа Christian Louboutin.

Крис Дженър е избрала по-дневен тоалет, но също с висока цена. Тя е била с бордо панталон и розово туидено сако Chanel на стойност 10 800 долара.

Римската разходка идва два дни след като Кардашиян отпразнува рождения си ден. Празненствата са започнали по-рано с романтично пътуване до Филипините с Люис Хамилтън. На самия си рожден ден тя организира по-интимна вечеря с близки приятели и членове на семейството.

За вечерята Ким Кардашиян заложи на две архивни визии на Paco Rabanne. След това е заминала за Европа, където следващият акцент в програмата ѝ е свързан с актьорската ѝ кариера.

Ким е в Рим и заради участието си във Фестивала на киното в Рим. Там е планирана премиерата на втория сезон на сериала „Всичко е позволено“, в който тя играе адвокат. Очаква се на събитието да присъстват и нейни колеги от актьорския състав.

Новият сезон ще бъде пуснат на 4 ноември. В тийзър към него Кардашиян се появява с диамантено колие за 2,7 милиона долара, създадено в стила на прочутия диамант „Тейлър-Бъртън“, носен от Елизабет Тейлър.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 от село

    17 0 Отговор
    АНГАЛКАТА БЯЛ ЧИЛЯТ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ , ДОРИ И МИЛИАРДИ ДА ИМА !

    20:41 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Пич

    10 0 Отговор
    Не може да бъде - в Рим никога не е имало толкова грозни Богини!!!
    На снимката с дружките - най късокрака и дебелог...!

    20:55 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пущиня(к)

    4 3 Отговор
    На тва с белото нема а му простим ако ще кво ще да е!

    20:56 24.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Роял

    2 0 Отговор
    Грозот!

    21:16 24.10.2026

  • 18 Сладури

    1 0 Отговор
    Що толкова триете коментарите бе? Уж искрата хората да си ка бе ат мнението и да си напишат отзивите ,а вие триете.....

    21:20 24.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Римските богини

    0 0 Отговор
    Такива целулитни дебелани ли са били? Не знаех...

    21:23 24.10.2026

  • 21 мда

    0 0 Отговор
    Местя. Саждата не ме интересува

    21:23 24.10.2026