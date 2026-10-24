Ким Кардашиян заприлича на римска богиня в Рим в бяла рокля с дълбоко деколте (СНИМКИ)

Ким Кардашиян привлече вниманието в Рим с дълга бяла рокля с дълбоко деколте, докато заедно с майка си Крис Дженър влизаше в магазин на „Булгари“. Появата им е била част от пазаруване в италианската столица и от продължаващите празненства за 46-ия рожден ден на Кардашиян.

Роклята е с изрязан гръб и дълъг шлейф, който се е влачил след звездата при влизането ѝ в бутика. Косата ѝ е прибрана във висока конска опашка, а по визията ѝ липсват бижута. Вместо това Кардашиян е заложила на бели обувки на платформа Christian Louboutin.

Kim Kardashian wows in plunging white gown while shopping in Rome https://t.co/WUzRbR4mdI https://t.co/1hNobuUDmk — New York Post (@nypost) October 23, 2026

Крис Дженър е избрала по-дневен тоалет, но също с висока цена. Тя е била с бордо панталон и розово туидено сако Chanel на стойност 10 800 долара.

Kim Kardashian was pictured in Rome, Italy on October 23. She wore a plunging bright white gown and towering heels. The trip comes days after her 46th birthday. https://t.co/Ski4hZc94P — 7happy (@Sevenhappy007) October 24, 2026

Римската разходка идва два дни след като Кардашиян отпразнува рождения си ден. Празненствата са започнали по-рано с романтично пътуване до Филипините с Люис Хамилтън. На самия си рожден ден тя организира по-интимна вечеря с близки приятели и членове на семейството.

За вечерята Ким Кардашиян заложи на две архивни визии на Paco Rabanne. След това е заминала за Европа, където следващият акцент в програмата ѝ е свързан с актьорската ѝ кариера.

Ким е в Рим и заради участието си във Фестивала на киното в Рим. Там е планирана премиерата на втория сезон на сериала „Всичко е позволено“, в който тя играе адвокат. Очаква се на събитието да присъстват и нейни колеги от актьорския състав.

Новият сезон ще бъде пуснат на 4 ноември. В тийзър към него Кардашиян се появява с диамантено колие за 2,7 милиона долара, създадено в стила на прочутия диамант „Тейлър-Бъртън“, носен от Елизабет Тейлър.