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Котките и стопаните им споделят специална хормонална връзка

Котките и стопаните им споделят специална хормонална връзка

25 Октомври, 2026 10:56 921 11

  • котки-
  • окситоцин-
  • кортизол-
  • домашни любимци-
  • хормони

Проучване на японски учени свързва окситоцина при животните с по-нисък кортизол и по-малко негативни емоции при хората

Котките и стопаните им споделят специална хормонална връзка - 1
Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Котките и техните стопани изглежда споделят измерима хормонална връзка. Това показва изследване на учени от Университета на Киото, обхванало 19 стопани и 29 котки.

Екипът е измервал нивата на окситоцин и кортизол в урината. Окситоцинът е свързан с привързаността и социалните отношения, а кортизолът се отделя във връзка със стреса. Близостта между хората и животните е била проследявана чрез малки Bluetooth устройства, прикрепени към нашийниците на котките. Стопаните са попълвали и въпросници за своето настроение.

Резултатите показали, че при стопани с по-високи нива на окситоцин са отчетени по-високи нива на същия хормон и при котките им. По-високият окситоцин при животните е бил свързан с по-ниски нива на кортизол при хората.

Стопаните на котки с по-високи нива на окситоцин по-рядко са съобщавали за гняв, объркване, тревожност и потиснатост. Хората, които прекарвали повече време физически близо до своите животни, описвали себе си и като по-енергични и бодри. Връзка с положителното настроение е имало с ежедневната близост, а не с продължителността на съвместното живеене.

В допълнителен тест котките с по-високи нива на окситоцин по-охотно са се приближавали към човек. Според ръководителката на изследването Сахо Такаги една от възможните причини за наблюдаваната връзка е физическият контакт между животното и стопанина.

„Мисля, че това може да се дължи на факта, че нивата на окситоцин се повишават както при стопанина, така и при котката при взаимодействието, като например галене. Това, че човекът и животното взаимодействат, спомага за изграждането на връзката помежду им“, казва Такаги.

Изследователите подчертават, че резултатите показват зависимости, но не доказват, че котките директно намаляват стреса или подобряват настроението на стопаните си. Възможно е хората, които се чувстват по-добре, просто да прекарват повече време близо до своите животни.

„За да се говори за причина, хормоните би трябвало да бъдат измерени в няколко различни момента - както преди, така и след галенето“, посочва Такаги.

Проучването допълва данните, че връзката между хората и домашните им любимци може да има не само емоционално, но и биологично измерение. Малкият брой участници и проучвателният характер на част от анализите обаче ограничават възможността резултатите да бъдат обобщени за всички котки и стопани.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасссс...

    3 2 Отговор
    Проучваме мачките, щото всичко друго е проучено!
    Токсоплазмоза и върху хормоните ли паразитира?

    11:00 25.10.2026

  • 2 Валериан

    3 2 Отговор
    Първите 19 "стопани" с по една котка може и да са по-спокойни, но тези с по две и повече, пак им се опъват нервите.

    11:13 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гарди Ламблев

    3 1 Отговор
    Едни и същи паразити, едни и същи отходи в урината, това е толкоз просто и логично.

    11:36 25.10.2026

  • 6 Рошка

    1 4 Отговор
    Това е защото си разпределят злобата равнопорпоционално. Виж, при стопаните на кучета има само взаимна любов.

    11:42 25.10.2026

  • 7 Сикли

    1 0 Отговор
    В България е по добре да си куче или котка, а не работещ беден или безработен.

    11:49 25.10.2026

  • 8 Роза

    4 0 Отговор
    Много е красива тази котка на снимката-пухкава и с прекрасни очи!Обичам котките, но не бих си взела в къщи,защото да се грижиш за животно е голяма отговорност и значителен разход на пари.А това,че котките успокояват ,го знам от собствен опит,защото ,когато бях дете,имахме котка в къщи.Хубаво е да обичаш животните,но това не трябва да се превръща в мания и зависимост!

    12:00 25.10.2026

  • 9 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Много зависи от породата котка едната ми е като тази на снимката сибирска котка много са мили и постоянно търсят контакт с стопаните си наистина предава позитивна енергия .Другия ми е много агресивен понеже израстна без майка намерих го в двора бебе още сляп и не разбира че причинява болка като пит бул ,само за секунди мога да го погаля докато си чака храната всеки ден ме ядосва но сърце не ми дава да го изгоня или намеря други стопани ,част от семейството.

    12:10 25.10.2026

  • 10 Дзак

    1 0 Отговор
    Като има доверие и обич, постоянният контакт с винаги помага. Като са отчита, че са свободолюбиви и им трябва пространство.

    12:24 25.10.2026

  • 11 Тити

    0 0 Отговор
    Освбо жените след 35 които не са намерили принца на бял кон по нашенски тъпак банкомат и знаят че докрая на живота им котката ще им е спътник

    12:33 25.10.2026