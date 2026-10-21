Защо хората говорят с домашните си любимци

„Говоренето с домашните ни любимци е напълно естествено.“ Така психологът Хал Херцог описва навик, който милиони хора приемат за нещо обичайно – да разказват на кучето си как е минал денят, да обясняват на котката защо излизат или да питат животното дали иска разходка.

В психологията това поведение се свързва с антропоморфизирането – склонността да приписваме човешки мисли, чувства и намерения на нечовешки същества. Животните го предизвикват по-силно от неодушевените предмети, защото се движат самостоятелно, реагират на гласа ни и изглеждат като същества със собствено поведение.

Гласът става по-мек и по-висок

Когато разговарят с домашен любимец, хората често използват по-висок тон, повече интонационни промени и кратки изречения. Този начин на говорене наподобява речта към бебета и е известен като реч, насочена към животни.

Изследванията показват, че кучетата реагират на комбинация от познати думи, тон, жестове и ситуацията. Това обаче не означава, че разбират изреченията по същия начин като хората. За животното значение имат и тембърът, повторението, изражението на стопанина и връзката между думата и последващото действие – например разходка, храна или игра.

„Кучето може да наклони глава, да ни погледне въпросително или да дойде, когато го повикаме“, казва Херцог пред The Atlantic. Според него общуването не е напълно едностранно, дори когато животното не обработва думите като човешки събеседник.

Домашният любимец като член на семейството

Проучване сред 527 собственици на кучета и котки в Нидерландия установява, че хората, които приписват повече човешки способности на животното, по-често го възприемат като член на семейството или приятел. Те съобщават и за повече общуване и по-силно усещане за социална подкрепа.

В изследването собствениците на кучета по-често приписват на животните човешки способности и социална роля в сравнение със собствениците на котки. Авторите обаче подчертават, че данните показват връзки между тези явления, а не доказват причинно-следствена зависимост.

По-ранен експеримент с 97 студенти, всички от които имат домашен любимец, показва, че след преживяно социално отхвърляне мисленето за животното може да намали усещането за липса на социална близост. В някои отношения ефектът е бил сравним с този от мисленето за най-добър приятел.

Това не означава, че всеки човек, който говори на котката или кучето си, е самотен. Анализ, публикуван през 2026 г., не открива статистически значима обща връзка между хроничната самота и склонността да се приписват човешки качества на нечовешки същества. Разговорът с домашен любимец може просто да е част от грижата, привързаността и усещането, че животното е пълноправен участник в ежедневието.

Затова въпросът „Как мина денят ти?“ обикновено не е опит да се получи човешки отговор. Той е малък ритуал на близост – начин човек да назове емоциите си, да поддържа връзка и да включи животното в своя свят.

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Източници: theatlantic.com, apa.org, psychologicalscience.org