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Защо хората говорят с домашните си любимци

Защо хората говорят с домашните си любимци

21 Октомври, 2026 14:44 589 9

  • домашни любимци-
  • психология-
  • антропоморфизиране-
  • кучета-
  • котки

Психолозите свързват навика с човешката склонност да приписва мисли и чувства на живи същества. Разговорите с животни могат да създават усещане за близост, но не означават, че те разбират речта като хората

Защо хората говорят с домашните си любимци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Говоренето с домашните ни любимци е напълно естествено.“ Така психологът Хал Херцог описва навик, който милиони хора приемат за нещо обичайно – да разказват на кучето си как е минал денят, да обясняват на котката защо излизат или да питат животното дали иска разходка.

В психологията това поведение се свързва с антропоморфизирането – склонността да приписваме човешки мисли, чувства и намерения на нечовешки същества. Животните го предизвикват по-силно от неодушевените предмети, защото се движат самостоятелно, реагират на гласа ни и изглеждат като същества със собствено поведение.

Гласът става по-мек и по-висок

Когато разговарят с домашен любимец, хората често използват по-висок тон, повече интонационни промени и кратки изречения. Този начин на говорене наподобява речта към бебета и е известен като реч, насочена към животни.

Изследванията показват, че кучетата реагират на комбинация от познати думи, тон, жестове и ситуацията. Това обаче не означава, че разбират изреченията по същия начин като хората. За животното значение имат и тембърът, повторението, изражението на стопанина и връзката между думата и последващото действие – например разходка, храна или игра.

„Кучето може да наклони глава, да ни погледне въпросително или да дойде, когато го повикаме“, казва Херцог пред The Atlantic. Според него общуването не е напълно едностранно, дори когато животното не обработва думите като човешки събеседник.

Домашният любимец като член на семейството

Проучване сред 527 собственици на кучета и котки в Нидерландия установява, че хората, които приписват повече човешки способности на животното, по-често го възприемат като член на семейството или приятел. Те съобщават и за повече общуване и по-силно усещане за социална подкрепа.

В изследването собствениците на кучета по-често приписват на животните човешки способности и социална роля в сравнение със собствениците на котки. Авторите обаче подчертават, че данните показват връзки между тези явления, а не доказват причинно-следствена зависимост.

По-ранен експеримент с 97 студенти, всички от които имат домашен любимец, показва, че след преживяно социално отхвърляне мисленето за животното може да намали усещането за липса на социална близост. В някои отношения ефектът е бил сравним с този от мисленето за най-добър приятел.

Това не означава, че всеки човек, който говори на котката или кучето си, е самотен. Анализ, публикуван през 2026 г., не открива статистически значима обща връзка между хроничната самота и склонността да се приписват човешки качества на нечовешки същества. Разговорът с домашен любимец може просто да е част от грижата, привързаността и усещането, че животното е пълноправен участник в ежедневието.

Затова въпросът „Как мина денят ти?“ обикновено не е опит да се получи човешки отговор. Той е малък ритуал на близост – начин човек да назове емоциите си, да поддържа връзка и да включи животното в своя свят.

Защо хората говорят с домашните си любимци
Снимка: Shutterstock

Източници: theatlantic.com, apa.org, psychologicalscience.org


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бабет!

    6 1 Отговор
    Защото на ЗЕМЛЯНИТЕ ИМ откраднаха любовта и емпатията...а мяучетата даже ти усещат болката от разстояние......

    14:52 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тц, тц, тц!

    2 1 Отговор
    Че, какво друго да правят?🤥

    14:53 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор
    Нищо лично, но за да комуникираш с хора на друг език ти стигат 400-500 думи ❗
    Има породи кучета които разпознават и разбират повече от 400 думи❗

    Коментиран от #8

    15:00 21.10.2026

  • 7 ХОРАТА ГОВОРЯТ!!!

    1 0 Отговор
    ХОрата говорят не само с домашни любимци, но и с животни, които отглеждат за храна, мляко, вълна и т.н. ЗАЩО ГО ПРАВЯТ?! Ами човек общува говорейки, кучето общува лаейки, котката мъркайки и мяукайки, прасето… някои хора разговарят много повече от обикновено с домашните любимци и селскостопанските си животни, защото са самотни!

    15:03 21.10.2026

  • 8 Абе не е точно тъй

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    За кучето е все едно дали казваш
    Калкан или балкан
    Възприема го по същия начин

    15:06 21.10.2026

  • 9 Ъхъ

    1 1 Отговор
    Знам едни двукраки куч..., които постояно мамосват кучетата си, "ела мами", "цуни мама", "хапни мама"... 🤮

    15:18 21.10.2026