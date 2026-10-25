Как да изберем подходящата порода куче за дома си

Изборът на куче не трябва да започва само с въпроса коя порода изглежда най-привлекателно. Според треньора Грейм Симс най-важно е темпераментът и нуждите на животното да съвпадат с ежедневието, опита и възможностите на неговия стопанин.

Симс, който е на 89 години, е обучавал около 3500 кучета и техните собственици в продължение на четири десетилетия. През 2020 г. прекратил професионалната си работа след инцидент с превъзбуден бордър коли, който станал физически риск за него.

Треньорът живее в Истрадгинлайс, Южен Уелс. През 2018 г. носът му бил отстранен заради онкологично заболяване и той започнал да използва магнитно прикрепящи се протези, струващи общо около 4000 паунда. След като куче съборило протезата му и го принудило да я търси с часове в растителността, Симс решил, че продължаването на работата е твърде опасно.

Всяка порода има различни изисквания

Според Симс бъдещите стопани могат да започнат от порода, към която вече изпитват симпатия, но трябва подробно да проучат нейните инстинкти, характер и ниво на активност. Той подчертава, че популярността или външният вид не са достатъчни основания за избор.

Сю Кетланд от Woodgreen Pets Charity също съветва хората да преценят с колко време разполагат за движение, обучение и грижи. „Всяко куче е отделна личност“, казва тя, като посочва, че възрастта, предишният опит, здравето и поведението влияят върху нуждите му.

Кавапу например са малки, общителни и интелигентни, но имат нужда от ежедневни упражнения и умствена стимулация. Гъстата им козина изисква редовно разресване. Коргитата също не са създадени единствено за живот на дивана – те са пастирски кучета с енергия, силен работен инстинкт и желание да бъдат ангажирани.

Лабрадорите са дружелюбни и лесно се обучават, но могат да напълняват, ако не получават достатъчно движение. Затова са по-подходящи за активни семейства, които обичат дълги разходки, игри и занимания на открито.

Голдън ретривърите също се нуждаят от активен стопанин. Под красивата им козина се крие работна порода, която има нужда от упражнения, умствена стимулация и редовна поддръжка. Спрингер шпаньолите са общителни и лесни за обучение, но високата им енергия изисква постоянна ангажираност.

Предупреждението за стафордширските бултериери

Таксите могат да бъдат добър избор за хора, които търсят по-малък компаньон, но късите им крака не означават ниска активност. Те са любопитни, независими и се нуждаят от обучение, а дългият им гръб изисква контрол на теглото и внимание към дейности, които могат да го натоварят. Йоркширските териери са описани като жизнени и привързани.

Най-острото предупреждение на Симс е за стафордширските бултериери. Той смята, че породата може да създаде сериозни трудности на неопитни стопани и я описва като „изградена като боец, със силна воля“. Оценката е на треньора и не означава, че всяко куче от породата ще проявява еднакво поведение.

Основният извод на специалистите е, че изборът трябва да се прави според реалното ежедневие на семейството, а не според моментна мода. Дори характеристиките на породата дават само ориентир, защото всяко куче има собствен характер, история и здравословни нужди.

Източници: dailymail.com