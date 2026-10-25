Новини
Любопитно »
Томбола: Дрейк подари чанти за 1 млн. долара на партито за 40-ия си рожден ден (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Томбола: Дрейк подари чанти за 1 млн. долара на партито за 40-ия си рожден ден (ВИДЕО)

25 Октомври, 2026 16:48 626 1

  • дрейк-
  • backstreet boys-
  • рожден ден-
  • рапър-
  • 40 години-
  • парти-
  • подаръци

Партито в Ню Йорк събра над 400 гости, а Backstreet Boys изнесоха изненадващо изпълнение

Томбола: Дрейк подари чанти за 1 млн. долара на партито за 40-ия си рожден ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дрейк превърна 40-ия си рожден ден в мащабно парти в клуб в Ню Йорк, на което гостите получавали дизайнерски чанти, а участници в специална игра са можели да спечелят до 1 милион долара. На празненството са присъствали повече от 400 приятели и роднини.

Кулминацията на вечерта е било изпълнението на Backstreet Boys. На сцената са излезли Ник Картър, Хауи Дъроу, Ей Джей Маклийн, Брайън Литрел и Кевин Ричардсън – петорката, превърнала се в една от най-разпознаваемите поп групи от 90-те години.

Появата на групата е била изненада за присъстващите. По данни на TMZ Дрейк е бил видимо развълнуван, когато музикантите са се появили на сцената, а по-късно се е присъединил към тяхното изпълнение.

Сред подаръците за гостите са били чанти от Chanel и Hermès. Освен това Дрейк е превърнал част от партито в своеобразно телевизионно състезание, като е раздавал парични награди от десетки хиляди долари до 1 милион долара.

Рапърът е пристигнал на празненството с официален костюм и блестящо сако. Рапърът, чието рождено име е Обри Греъм, не е чужд на демонстративния лукс. През август той показа уникален диамантен Rolex Daytona, чиято стойност е оценявана на до 5 милиона долара.

На гърба на часовника е гравиран надписът „Freeze the World“ – стих от песента му „Make Them Know“. Представяйки часовника, Дрейк предупреди последователите си: „Моля, не карайте местния си бижутер да го пресъздава.“

През 2025 г. той показа и интериора на своя Boeing 767, оценяван на 185 милиона долара. Самолетът разполага със спалня с голямо легло, киносалон, салон с маса за игри и още три спални за пътници.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тертер

    1 0 Отговор
    Четиридесетата годишнина не се празнува. Не е знаел или са го подлъгали.

    17:04 25.10.2026