Томбола: Дрейк подари чанти за 1 млн. долара на партито за 40-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Дрейк превърна 40-ия си рожден ден в мащабно парти в клуб в Ню Йорк, на което гостите получавали дизайнерски чанти, а участници в специална игра са можели да спечелят до 1 милион долара. На празненството са присъствали повече от 400 приятели и роднини.

Кулминацията на вечерта е било изпълнението на Backstreet Boys. На сцената са излезли Ник Картър, Хауи Дъроу, Ей Джей Маклийн, Брайън Литрел и Кевин Ричардсън – петорката, превърнала се в една от най-разпознаваемите поп групи от 90-те години.

Появата на групата е била изненада за присъстващите. По данни на TMZ Дрейк е бил видимо развълнуван, когато музикантите са се появили на сцената, а по-късно се е присъединил към тяхното изпълнение.

Сред подаръците за гостите са били чанти от Chanel и Hermès. Освен това Дрейк е превърнал част от партито в своеобразно телевизионно състезание, като е раздавал парични награди от десетки хиляди долари до 1 милион долара.

Рапърът е пристигнал на празненството с официален костюм и блестящо сако. Рапърът, чието рождено име е Обри Греъм, не е чужд на демонстративния лукс. През август той показа уникален диамантен Rolex Daytona, чиято стойност е оценявана на до 5 милиона долара.

На гърба на часовника е гравиран надписът „Freeze the World“ – стих от песента му „Make Them Know“. Представяйки часовника, Дрейк предупреди последователите си: „Моля, не карайте местния си бижутер да го пресъздава.“

През 2025 г. той показа и интериора на своя Boeing 767, оценяван на 185 милиона долара. Самолетът разполага със спалня с голямо легло, киносалон, салон с маса за игри и още три спални за пътници.