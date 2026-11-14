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Мария Петрова събра погледите на семеен празник за рождения ден на Бисера Михайлова

Мария Петрова събра погледите на семеен празник за рождения ден на Бисера Михайлова

14 Ноември, 2026 14:04 628 4

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Бившата шампионка публикува кадри от празника

Мария Петрова събра погледите на семеен празник за рождения ден на Бисера Михайлова - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-големите легенди на българската художествена гимнастика – Мария Петрова, сподели емоционални моменти от семейно тържество по повод рождения ден на Бисера Миланова, дъщерята на Борислав Михайлов. Бившата шампионка публикува кадри от празника, с които показа близостта и топлите отношения в известната фамилия.

Петрова продължава да бъде сред най-разпознаваемите имена в историята на българския спорт. Тя е част от прочутото поколение на „златните момичета“, а в кариерата си постига нещо изключително – печели три поредни абсолютни световни титли. Триумфите ѝ идват на първенствата в Аликанте, Париж и Виена, с което тя оставя трайна следа в художествената гимнастика.

Успехите на килима са само част от историята ѝ. През 1998 година Мария Петрова сключва брак с легендарния български вратар Борислав Михайлов. През годините двамата изграждат голямо семейство, а от съвместния им живот се ражда дъщеря им Елинор.

Петрова е част и от живота на децата на Михайлов от първия му брак – Николай и Бисера, с които поддържа близки отношения. Поредното семейно събиране по повод рождения ден на Бисера е още един повод да бъде показана връзката между членовете на фамилията.

Извън спортните си постижения бившата гимнастичка има слабост и към животните. Наскоро тя демонстрира добро настроение в компанията на двете дългокосмести чихуахуа на Николета Лозанова. Самата Петрова е почитател на по-големите кучета и има ваймаранер, но очевидно с удоволствие се радва и на миниатюрните домашни любимци.

В споделените снимки от семейния дом се забелязват и фотографии на Николета Лозанова, което допълва впечатлението за близостта между членовете на фамилията. Мария Петрова продължава да бъде важна част от семейния кръг, а появата ѝ на подобни събития показва, че връзките между близките остават ценни за нея.


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