На рождения си ден Скарлет Йохансон навършва 42 години. Родена е на 22 ноември 1984 г. в Ню Йорк и започва професионалния си път в киното още като дете. Филмовият ѝ дебют е в комедията „Север“ от 1994 г.

Първият голям пробив идва с „Изгубени в превода“ на София Копола и „Момичето с перлената обица“. За изпълнението си в „Изгубени в превода“ Йохансон печели наградата БАФТА за най-добра актриса – отличие, което утвърждава името ѝ сред водещите актьори на своето поколение.

От независимото кино до Черната вдовица

Кариерата ѝ преминава през различни жанрове – от психологически драми и исторически филми до мащабни продукции. Най-широка популярност ѝ носи ролята на Наташа Романоф, известна като Черната вдовица, във филмите на „Марвел“. През 2020 г. героинята получава и самостоятелен филм.

Йохансон има и значими успехи на театралната сцена. През 2010 г. тя печели награда „Тони“ за ролята си в пиесата „Изглед от моста“. През 2019 г. е номинирана за две награди „Оскар“ в една и съща година – за главната си роля в „Брачна история“ и за поддържащата си роля в „Джоджо Заека“.

Първи филм като режисьор

Нова глава в кариерата ѝ започва с „Елинор Велика“ – филм, с който Йохансон дебютира като режисьор. Лентата беше представена на фестивала в Кан през 2025 г., а в главната роля е Джун Скуиб. Историята проследява възрастна жена, която след загубата на най-близката си приятелка се опитва да започне отначало.

„Надявам се в края на филма публиката да изпитва състрадание и емпатия към Елинор“, казва Йохансон пред CBS News, говорейки за посланието на своя режисьорски дебют.

През 2026 г. актрисата продължава да се появява и пред камерата. Тя участва във „Paper Tiger“ на режисьора Джеймс Грей, заедно с Адам Драйвър и Майлс Телър. Така Йохансон посреща 42-ия си рожден ден с кариера, която вече обхваща актьорство, театър, продуцентска работа и режисура.

Източници: apnews.com, cbsnews.com