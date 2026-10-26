Новини
Любопитно »
Любо Киров подари ВИДЕОто на „Ти си тук“ на феновете си за рождения си ден

Любо Киров подари ВИДЕОто на „Ти си тук“ на феновете си за рождения си ден

26 Октомври, 2026 12:02 449 5

  • любо киров-
  • видео-
  • рожден ден-
  • турне-
  • ти си тук

Една от най-емоционалните песни в албума „Футурофония“ получава своя визуален образ броени дни преди двата големи концерта в Зала 1 на НДК

Любо Киров подари ВИДЕОто на „Ти си тук“ на феновете си за рождения си ден - 1
Снимки: ArtVent
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Любо Киров поднася специален подарък на своята публика за рождения си ден – видеото към песента „Ти си тук“, част от новия му албум „Футурофония“. Една от най-нежните и емоционални композиции в проекта получава своя визуален образ именно на 26 октомври.

„Ти си тук“ е Любо Киров в най-чистата му музикална форма – разпознаваем глас, силно емоционално присъствие и музика, която докосва феновете. Песента създава онази особена атмосфера, в която мелодията и думите се преплитат в музикално безвремие.

Парчето разкрива една от най-силните страни на Любо Киров като артист – способността му да превръща личните емоции в музика, в която всеки може да открие частица от собствената си история. С „Ти си тук“ той напомня, че понякога най-силните емоции се крият в най-простите думи. И че истинската музика остава отвъд времето.

Видеото, режисирано от Васил Стефанов, допълва емоционалния свят на песента и изгражда атмосфера, в която музика, текст и картина се превръщат в едно цяло. Резултатът е въздействащо музикално преживяване, което още веднъж напомня защо Любо Киров е сред най-разпознаваемите и обичани гласове на българската сцена.

Любо Киров подари ВИДЕОто на „Ти си тук“ на феновете си за рождения си ден

Премиерата на видеото идва броени дни преди двата поредни концерта на изпълнителя в Зала 1 на НДК – на 13 и 14 ноември, с които ще постави големия финал на тазгодишното си турне. След срещите с публиката в страната Любо Киров се завръща на една от най-емблематичните български сцени за две специални вечери, които ще съберат най-обичаните му песни и музиката от „Футурофония“.

Медиен партньор на Националното турне „Футурофония“ 2026 е БГ Радио.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Валентин ангелов

    3 0 Отговор
    Негодник

    Коментиран от #5

    12:18 26.10.2026

  • 3 Валентин ангелов

    3 0 Отговор
    Обратен Сбърканяк.

    12:19 26.10.2026

  • 4 Хахаха

    1 0 Отговор
    Е нема що голям праз

    12:27 26.10.2026

  • 5 ти си тук

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Валентин ангелов":

    и тук, и там...и ти-ри-ри-рам..
    Бащи, пазете децата си от култ към разни "звезди"!

    12:49 26.10.2026