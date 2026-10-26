Любо Киров подари ВИДЕОто на „Ти си тук“ на феновете си за рождения си ден

Любо Киров поднася специален подарък на своята публика за рождения си ден – видеото към песента „Ти си тук“, част от новия му албум „Футурофония“. Една от най-нежните и емоционални композиции в проекта получава своя визуален образ именно на 26 октомври.
„Ти си тук“ е Любо Киров в най-чистата му музикална форма – разпознаваем глас, силно емоционално присъствие и музика, която докосва феновете. Песента създава онази особена атмосфера, в която мелодията и думите се преплитат в музикално безвремие.
Парчето разкрива една от най-силните страни на Любо Киров като артист – способността му да превръща личните емоции в музика, в която всеки може да открие частица от собствената си история. С „Ти си тук“ той напомня, че понякога най-силните емоции се крият в най-простите думи. И че истинската музика остава отвъд времето.
Видеото, режисирано от Васил Стефанов, допълва емоционалния свят на песента и изгражда атмосфера, в която музика, текст и картина се превръщат в едно цяло. Резултатът е въздействащо музикално преживяване, което още веднъж напомня защо Любо Киров е сред най-разпознаваемите и обичани гласове на българската сцена.
Премиерата на видеото идва броени дни преди двата поредни концерта на изпълнителя в Зала 1 на НДК – на 13 и 14 ноември, с които ще постави големия финал на тазгодишното си турне. След срещите с публиката в страната Любо Киров се завръща на една от най-емблематичните български сцени за две специални вечери, които ще съберат най-обичаните му песни и музиката от „Футурофония“.
Медиен партньор на Националното турне „Футурофония“ 2026 е БГ Радио.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Валентин ангелов
Коментиран от #5
12:18 26.10.2026
3 Валентин ангелов
12:19 26.10.2026
4 Хахаха
12:27 26.10.2026
5 ти си тук
До коментар #2 от "Валентин ангелов":и тук, и там...и ти-ри-ри-рам..
Бащи, пазете децата си от култ към разни "звезди"!
12:49 26.10.2026