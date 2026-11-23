Две от най-големите световни попзвезди – Шакира и Дженифър Лопес, може да изнесат концерти в България през 2027 г. Организаторите от Fest Team подготвят мащабни музикални събития, а публикуваните загадки за предстоящите изпълнители предизвикаха вълнение сред феновете.

Първите подсказки почти недвусмислено насочват към колумбийската певица Шакира. В специална кампания на сайта си организаторите загатват за изпълнителка, която като дете не е била приета в училищния хор заради необичайния си глас, има ливански корени и развива активна благотворителна дейност, свързана с изграждането на училища.

Всички тези подробности съвпадат с биографията на Шакира. 49-годишната изпълнителка на световните хитове Whenever, Wherever, Hips Don't Lie и Waka Waka е родена в Колумбия, а баща ѝ е с ливански произход. Певицата основава благотворителната фондация Pies Descalzos, която подпомага образованието на деца в неравностойно положение.

Допълнителни подозрения предизвиква и рекламното видео на Fest Team, в което фенове откриват препратки към някои от най-популярните песни на колумбийската звезда, включително La Tortura и She Wolf.

Официалното разкриване на изпълнителя се очаква на 24 ноември в 13:00 часа. Ако предположенията се потвърдят, това ще бъде едно от най-значимите музикални събития, обявени за България през 2027 г.

Не по-малък интерес предизвиква и втората загадка на организаторите, която насочва към американската певица и актриса Дженифър Лопес.

Сред подсказките са началото на кариерата ѝ като професионална танцьорка, големият ѝ пробив в киното с биографичния филм „Селена“ и забележителното ѝ постижение от 2001 г., когато едновременно оглавява американската класация за албуми с J.Lo и кинобокса с романтичната комедия Сватбеният агент (The Wedding Planner).

Тези факти съвпадат с биографията на 57-годишната Дженифър Лопес, която през последните десетилетия се утвърди като една от най-успешните изпълнителки, актриси и бизнесдами в световния шоубизнес.

Според предварителната информация второто голямо име трябва да бъде разкрито през декември.

Засега Fest Team не са потвърдили официално, че Шакира и Дженифър Лопес ще изнесат концерти в България. Не са обявени и конкретни дати, места или цени на билети.

Ако предположенията на феновете се окажат верни, 2027 г. може да се превърне в една от най-вълнуващите години за почитателите на световната попмузика у нас.