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Шарън Озбърн посещава гроба на Ози всеки ден
  Тема: Известни личности

Шарън Озбърн посещава гроба на Ози всеки ден

26 Октомври, 2026 16:31 557 1

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  • хеви метъл-
  • бъкингамшър

Вдовицата на рок легендата разказа за последните му часове и за прощалния концерт с Black Sabbath

Шарън Озбърн посещава гроба на Ози всеки ден - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шарън Озбърн посещава всеки ден гроба на съпруга си Ози Озбърн, погребан в частния им имот в Бъкингамшър. „Разбира се, всеки ден. Мога да го видя от прозореца си“, казва тя в интервю за Би Би Си.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Вокалистът на Black Sabbath е получил инфаркт в дома си, след като по-рано същата сутрин е станал за обичайната си тренировка. Извикана е въздушна линейка, но парамедиците не са успели да го спасят.

Шарън Озбърн разказва, че последният им разговор е бил през нощта преди смъртта му. „Ози се събуди през нощта и ме помоли да го целуна два пъти. След това каза: „Прегърни ме, прегърни ме силно“, и аз го прегърнах“, спомня си тя.

„Никога не го преодоляваш“

Вдовицата на музиканта казва, че болката от загубата не изчезва напълно. „Загубил си любовта на живота си, така че няма как просто да се събудиш и да си кажеш: „Вече съм добре. Излекуван съм“. Никога не го преодоляваш. Но се научаваш да живееш с това“, заявява Шарън.

Тя обяснява, че не е искала Ози да бъде погребан в обществено гробище заради постоянния интерес към гробовете на известни личности. „Исках Ози да почива в мир и просто да бъде себе си“, казва тя. Цветята, оставени от фенове, са били превърнати в тор за градината на семейството, а картичките и съобщенията са събрани и заснети.

Преди частната церемония хиляди почитатели изпълниха улиците на Бирмингам. Те поднасяха цветя и пееха песни на Black Sabbath, докато катафалката с тялото на музиканта преминаваше през родния му град.

Последният концерт на Ози

Интервюто на Шарън Озбърн е по повод световната премиера на документалния концертен филм „Ози и Блек Сабат: Обратно към началото“, който излиза по кината на 28 октомври 2026 г. Лентата показва последния концерт на музиканта на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам на 5 юли 2025 г.

На сцената Ози се събира отново с Black Sabbath. Филмът включва повече от 25 песни, сред които соловото му изпълнение и целия сет на групата. В кадрите участват и музиканти, които говорят за влиянието на Black Sabbath върху хеви метъла. „Ако я нямаше Sabbath, нямаше да я има и Metallica. Толкова е просто“, казва Джеймс Хетфийлд.

По думите на Шарън концертът е бил последното желание на Ози. Преди него той е имал сериозни здравословни проблеми, сред които болест на Паркинсон, белодробно и сърдечно заболяване, счупен прешлен, тромбове и пневмония. Две седмици преди събитието лекарите са го съветвали да го отмени, но той е настоял да излезе на сцената.

Ози и Шарън Озбърн се запознават през 1970 г. и сключват брак през 1982 г. Връзката им продължава повече от 50 години, въпреки тежките конфликти и кратката раздяла през 2016 г.


Великобритания
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  • 1 Мафалда

    0 0 Отговор
    Е,стига вече.Прекалявате.Остава и палатка до гроба да разпъне.Все пак се надявам ,че децата не четат този сайт и да ги задръствате с еврейстите им изпълнения по търсене на известност.

    17:39 26.10.2026