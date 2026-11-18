Един от най-разпознаваемите китарни звуци в историята на хеви метъла днес има рожден ден. Кърк Хамет, водещият китарист на Metallica, навършва 64 години. Той е роден на 18 ноември 1962 г. в Сан Франциско, Калифорния.

Хамет се присъединява към Metallica през април 1983 г., когато заменя Дейв Мъстейн. По това време групата вече подготвя дебютния си албум, а новият китарист бързо става част от състава заедно с Джеймс Хетфийлд, Ларс Улрих и Клиф Бъртън.

От Exodus до Metallica

Преди Metallica Хамет е съосновател и китарист на Exodus – една от групите, които оформят траш метъл сцената в района на Сан Франциско. Присъединяването му към Metallica се оказва повратен момент както за самия музикант, така и за групата.

Първият албум на Metallica с негово участие е Kill ’Em All, издаден през 1983 г. След него Хамет записва всички студийни албуми на групата. Неговите сола и рифове се превръщат в характерна част от звученето на Metallica, наред с ритъм китарата и вокалите на Хетфийлд.

Китаристът зад едни от най-познатите песни

Сред песните, свързвани с китарната работа на Хамет, е Enter Sandman от албума Metallica, известен като The Black Album. Издаден през 1991 г., той превръща групата в световен музикален феномен и достига до публика далеч извън традиционната метъл сцена.

Залата на славата на рокендрола определя Metallica като група, която е променила хеви метъла, съчетавайки скоростта и агресията на траша с по-широка мелодичност. Сред групите, посочвани като повлияни от Metallica, са Avenged Sevenfold, Godsmack, Volbeat, Machine Head и Testament.

Metallica е въведена в Залата на славата на рокендрола през 2009 г. Според базата данни на Recording Academy Кърк Хамет има 9 награди „Грами“ и 23 номинации, свързани с работата му с групата.

Соло проект и нови звукови търсения

През 2022 г. Хамет издава Portals – самостоятелно инструментално EP, в което се отдалечава от традиционната структура на песните и използва по-кинообразно и атмосферно звучене.

В интервю за Guitar World през юли 2026 г. той говори за своята Gibson Les Paul, известна като Greeny, и за мястото ѝ в последните му записи. „Има толкова много от Greeny в новия албум“, казва Хамет.

Повече от четири десетилетия след присъединяването си към Metallica Кърк Хамет остава част от състава, който превърна траш метъла от подземно движение в глобално музикално явление.

Източници: apnews.com, guitarworld.com, allmusic.com