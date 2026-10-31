Мики Дий навършва 63 години: от Моторхед до Скорпиънс

Има барабанисти, които следват групата, и такива, които променят нейния пулс. Мики Дий е от вторите. Шведският музикант, роден като Микаел Кириакос Делаоглу в Гьотеборг, навършва 63 години на 31 октомври 2026 г. Повече от четири десетилетия той свири хеви метъл с характерен напор, точност и дълги барабанни сола.

Преди да стане част от историята на Моторхед и Скорпиънс, Микки Дий натрупва опит с Кинг Даймънд. Той се присъединява към датската група през 1985 г. и участва в албумите Fatal Portrait, Abigail и Them. Напуска през 1989 г., след като усеща, че ролята му в състава се е свила до тази на поддържащ музикант.

Първо отказва на Леми

Връзката му с Моторхед започва по необичаен начин. През 1986 г. Мики Дий получава предложение да се присъедини към групата, но го отказва. По думите му тогава още не е бил готов за мащаба на бандата и не е смятал, че е доказал достатъчно себе си.

Шест години по-късно той приема поканата. От 1992 до 2015 г. Мики Дий е барабанист на Моторхед и свири заедно с Леми Килмистър и Фил Кембъл. Периодът обхваща близо 25 години и включва албуми като Bastards, Overnight Sensation, Snake Bite Love, We Are Motörhead и Kiss of Death.

След смъртта на Леми през декември 2015 г. групата прекратява дейността си. Години по-късно Мики Дий продължава да се грижи за наследството на Моторхед и участва в проекти, свързани с музиката и историята на групата.

Нов ритъм със Скорпиънс

През март 2016 г. Мики Дий е поканен временно в Скорпиънс, докато Джеймс Котак се справя със здравословни проблеми. Първоначалната замяна постепенно се превръща в постоянна позиция. От същата година шведът е официалният барабанист на германската рок група, а през 2022 г. участва в албума Rock Believer.

„Не се интересувам особено от материален успех или големи къщи. Искам просто да върша добра работа“, казва Мики Дий пред Kerrang.

Пред Blabbermouth той описва присъединяването си към Скорпиънс като нещо, което започва след края на Моторхед, но се превръща в нов дълъг етап от кариерата му. „Исках да внеса малко от мощта и стегнатостта на Моторхед в Скорпиънс“, казва музикантът.

Завръщане към корените

През 2026 г. Мики Дий се връща и към ранната си музикална история. Той е част от Лекс Легион заедно с Анди Ла Рок, Пийт Блак и Хал Патино, с които е свирил в класическия състав на Кинг Даймънд. Дебютният албум на групата излиза през юни, а през октомври музикантите вече работят по втори запис.

Така рожденият ден на Мики Дий бележи не просто годишнина, а продължение на кариера, която свързва Кинг Даймънд, Моторхед, Скорпиънс и новото поколение негови проекти. За него барабаните остават същите – шумни, бързи и без излишни украшения, но сцената продължава да се променя.

Източници: kerrang.com, blabbermouth.net