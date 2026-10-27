К. К. Даунинг на 75: рифовете, които промениха метъла

На сцената К. К. Даунинг рядко е имал нужда от дълги обяснения. Достатъчни са били китарата Gibson Flying V, усилвателите и първият остър риф. На 27 октомври съоснователят на Judas Priest навършва 75 години. Роден като Кенет Кийт Даунинг-младши в Уест Бромич, той се превръща в един от музикантите, помогнали на хеви метъла да излезе от клубовете на британските индустриални градове и да се превърне в световен език.

Даунинг основава Judas Priest заедно с басиста Иън Хил. Групата се оформя в района на Бирмингам, а през 70-те години постепенно изгражда звук, който съчетава тежки рифове, високи вокали и драматични китарни сола. Когато към състава се присъединява Глен Типтън, двамата китаристи създават характерната за Judas Priest двойна китарна атака. Тя се превръща в модел за поколения метъл групи.

От „British Steel“ до „Painkiller“

Даунинг свири с Judas Priest от 1970 до 2011 г. Периодът обхваща албуми, сред които Sad Wings of Destiny, Sin After Sin, Stained Class, British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith и Painkiller. В песните от този каталог китарата му има различни лица – от мрачните хармонии в „Beyond the Realms of Death“ до стегнатия, почти индустриален ритъм на „Breaking the Law“.

Сред композициите, свързвани с Даунинг и Типтън, са „Breaking the Law“, „Living After Midnight“ и „You’ve Got Another Thing Comin’“. Judas Priest има около 50 милиона продадени албума според Rock & Roll Hall of Fame, а през 2022 г. групата е въведена в Залата на славата на рокендрола в категорията Musical Excellence.

Даунинг има една награда „Грами“ и пет номинации. Отличието идва през 2010 г. за изпълнението на „Dissident Aggressor“ – песен, записана първоначално за албума Sin After Sin.

Напускането и новото начало

През 2011 г. Даунинг напуска Judas Priest преди турнето Epitaph. На негово място застава Ричи Фолкнър. В интервю за The Guardian китаристът описва трудния период с думите: „Чувствах се в криза“. По-късно той разказва за годините в групата в мемоарната книга Heavy Duty: Days and Nights in Judas Priest, издадена през 2018 г.

Историята му с Judas Priest обаче не приключва напълно. През 2020 г. Даунинг основава KK’s Priest заедно с бившия вокалист на групата Тим „Рипър“ Оуенс. Дебютът Sermons of the Sinner излиза през 2021 г., а през 2023 г. следва The Sinner Rides Again.

През октомври 2026 г. KK’s Priest представя нова версия на „Never Satisfied“ от дебютния албум на Judas Priest Rocka Rolla. Песента отново свързва настоящето на Даунинг с началото на кариерата му – когато тежките рифове още звучат като обещание, а не като вече написана история.

Китарата като част от легендата

Сред най-разпознаваемите предмети в кариерата на Даунинг са неговите Gibson Flying V. През 2018 г. използвана от него китара от 1967 г. е продадена за повече от 189 000 долара, а друга Gibson Flying V от 1971 г. достига над 102 000 долара. Това са не просто инструменти, а части от звука, с който Judas Priest оформя облика на хеви метъла.

На 75 години К. К. Даунинг остава активен с KK’s Priest. Но най-трайният му отпечатък е оставен в онези песни на Judas Priest, в които две китари не се състезават, а се движат като една машина – тежка, бърза и разпознаваема още от първия риф.

Източници: apnews.com, theguardian.com, loudersound.com