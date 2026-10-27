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Бионсе позира по внушителни диаманти за дръзка корица за сп. i-D (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Бионсе позира по внушителни диаманти за дръзка корица за сп. i-D (СНИМКА)

27 Октомври, 2026 17:58 580 3

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Певицата позира с кожена наметка, обувки на висок ток и диаманти за специалното издание, посветено на марката ѝ за коса Cécred

Бионсе позира по внушителни диаманти за дръзка корица за сп. i-D (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бионсе се завърна на корицата на списание i-D за първи път от 20 години насам с особено дръзка фотосесия. Певицата е лице на специално издание, посветено на козметичната ѝ марка Cécred, а фотосесията е свързана с разширяването на бранда във Великобритания.

На корицата тя е заснета с кожена наметка, обувки на висок ток, черен прозрачен чорапогащник и внушителна колекция от диаманти. Косата ѝ е разделена на път отстрани и пада на мокри къдрици около лицето. За визията е работил стилистът Нийл Фарина, който е използвал продукти на Cécred.

Бионсе носи масивно колие от колекцията Blue Book 2024 на Tiffany. То е вдъхновено от брошката Apollo на Жан Шлюмберже и включва 10 жълти диаманта с интензивен цвят с общо тегло над 19 карата, както и повече от 89 карата кръгли бели диаманти.

Към колието са добавени съгласувана гривна, няколко пръстена и колие с надпис „Cécred“. Един от пръстените е с крушовиден кафяво-розов диамант с тегло над 10 карата, обграден от кръгли бели диаманти.

Фотограф на корицата е Блеър Колдуел, а стилист е Шиона Турини. Първата снимка е публикувана, докато пълната фотосесия и интервюто са запазени за печатното издание.

В разговора Бионсе обяснява защо е създала Cécred: „Имах визия да изградя нещо, което решава реални проблеми и работи толкова добре, че дори хората, които не понасят музиката ми, да използват Cécred, хаааа!... защото работи.“

Специалното издание е с осем страници и ще бъде изпращано от 10 ноември. То отбелязва 20 години от предишната корица на Бионсе за i-D, публикувана през август 2006 г. Тогава певицата позира с украсена рокля на Prada.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тарикат

    0 2 Отговор
    Никой не иска българка в вкъщи, само будалите искат 🥳🥳🥳🤭🍾

    18:14 27.10.2026

  • 3 Пернаментно изнасяне

    0 2 Отговор
    Българката винаги я поставям на последно място , доста добра позиция! 🤭🤭🥳

    18:19 27.10.2026