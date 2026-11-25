Хейли Бийбър позира без дрехи за новата си фотосесия за Vogue France. 30-годишният модел е на корицата на двойния брой на списанието за декември 2026 г. и януари 2027 г., който излиза на 25 ноември.

В интервюто съпругата на Джъстин Бийбър говори за пътя си като предприемач и за изграждането на козметичната марка Rhode. Тя признава, че по време на развитието на бизнеса е имала лоши преживявания и се е чувствала предадена от определени хора.

„Разбира се, била съм предавана и съм имала лоши преживявания с определени хора. Но се справям добре. Отказвам да прекарам живота си в очакване на най-лошото“, каза Хейли Бийбър пред Vogue France. По думите ѝ подобно мислене само би засилило тревожността ѝ.

Продажбата на Rhode за 1 милиард долара

Разговорът е публикуван дни след участието на Хейли в бизнес форума DealBook Summit на „Ню Йорк Таймс“, където тя говори за продажбата на Rhode на e.l.f. Beauty. Сделката беше обявена за 1 милиард долара, а моделът заяви, че това е била минималната сума, за която е била готова да продаде компанията.

„Един милиард долара беше сумата, под която казах, че няма да я продам. Това ми се струваше лудост, като да се целиш в звездите“, каза тя. Бийбър добави, че за подобна цел е необходима „оптимистична заблуда“.

Изразът предизвика подигравки в социалните мрежи. Критиките бяха насочени към начина, по който тя обясни оценката на бизнеса си и причините за сделката. По-късно Хейли Бийбър публикува определение на думата „оптимистична“, придружено от краткото „Както и да е…“.

В интервюто си за DealBook Summit Хейли Бийбър говори и за натиска, на който е била подложена заради публичния интерес към отношенията ѝ с Джъстин Бийбър и слуховете за конфликт със Селена Гомес.

„Имах хора, които всеки ден ми казваха в коментарите да се самоубия“, разказва тя. По думите ѝ хора са ѝ крещели по улиците, а в заведения са се появявали буркани за дарения с препратки към нея и Гомес.

„Никога преди не бях преживявала нещо подобно“, казва Хейли. Тя допълва, че интензитетът на реакциите към нея я е карал да се пита дали не би било по-добре да я няма.

Rhode беше основана през 2022 г. като марка за грижа за кожата. След продажбата на компанията Хейли Бийбър запази роля като главен творчески директор и ръководител на иновациите.