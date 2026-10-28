Три години без Матю Пери: смехът зад ролята на Чандлър

Чандлър Бинг говореше бързо, шегуваше се в най-неподходящия момент и превръщаше неудобството в смешка. Зад този образ Матю Пери водеше битка, за която по-късно разказа открито. На 28 октомври се навършват три години от смъртта на актьора, който почина в Лос Анджелис на 54-годишна възраст.

Пери беше открит безжизнен в дома си. Според заключението на съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис смъртта е причинена от остра токсичност на кетамин, а удавянето е посочено като вторичен фактор.

Чандлър Бинг, който промени кариерата му

Матю Пери остава най-силно свързан с „Приятели“ – сериала, който го превърна в международна звезда. В продължение на 10 сезона, между 1994 и 2004 г., той играе Чандлър Бинг редом до Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Лиса Кудроу и Дейвид Шуимър.

Героят му е саркастичният член на приятелската група, който прикрива несигурността си зад шеги. Пери получава номинация за награда „Еми“ за ролята, а по-късно е номиниран и за изпълненията си в „Западното крило“ и телевизионния филм „Историята на Рон Кларк“.

Той има и други значими роли – в сериалите „Студио 60 на Сънсет Стрип“ и „Господин Съншайн“, както и във филмите „Простакът“, „Девет ярда“ и „Отново на 17“.

Историята, която Пери разказа сам

През 2022 г. актьорът издаде мемоарите „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“. В книгата той описва зависимостта си, престоя си в клиники и многобройните опити да се върне към трезвеността.

Още в началото на мемоарите Пери пише: „Здравейте, казвам се Матю, макар че може би ме познавате с друго име.“ Изречението поставя границата между телевизионния персонаж и човека, който се опитва да говори за себе си извън славата.

Пери многократно заявява, че иска да бъде запомнен не само като актьор, а и като човек, който е помагал на други хора със зависимости. След смъртта му близките му създават фондация, посветена на намаляването на стигмата около зависимостите и на подкрепата за възстановяване.

Наследството и делото за кетамина

През юни 2026 г. търг на лични вещи на Пери събира над 2,2 милиона долара за фондацията му. Средствата са предназначени за инициативи, свързани с лечение, възстановяване и образование.

Междувременно приключи и наказателното дело за доставянето на кетамин. През май 2026 г. личният асистент на актьора Кенет Ивамаса беше осъден на три години и пет месеца затвор. Той е последният от петима обвиняеми, признали вина по разследването.

„Поведението ви беше безразсъдно не само в деня на смъртта му, но и в дните преди това“, заявява съдия Шерилин Пийс Гарнет при произнасянето на присъдата, цитирана от Асошиейтед прес.

Три години след смъртта му Матю Пери отново е в центъра на общественото внимание заради документалната поредица „Този за Матю Пери“, която Netflix пусна на 27 октомври. В нея близки и членове на семейството разказват за актьора зад Чандлър Бинг – смешен, уязвим и дълбоко ангажиран с темата за възстановяването.

Източници: apnews.com