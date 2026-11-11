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Почина Стейси Кийч, звездата от „Майк Хамър“
  Тема: Известни личности

Почина Стейси Кийч, звездата от „Майк Хамър“

11 Ноември, 2026 12:45 348 0

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Американският актьор е издъхнал на 85 години в дома си в Полша

Почина Стейси Кийч, звездата от „Майк Хамър“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стейси Кийч, актьорът, превърнал частния детектив Майк Хамър в една от най-разпознаваемите си роли, е починал на 85-годишна възраст. Той е издъхнал във вторник в дома си в Магдаленка, Полша, след продължителна борба със сериозно сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност. Новината е съобщена от съпругата му Малгосия Томаси Кийч.

„След дълга и трудна битка със сериозно сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност Стейси напусна този свят спокойно“, се посочва в нейно изявление, цитирано от Асошиейтед прес.

От Майк Хамър до „Бягство от затвора“

Кийч остава най-свързван с образа на коравия частен детектив Майк Хамър от криминалните романи на Мики Спилейн. Сериалът с негово участие започва да се излъчва по CBS през 1986 г., след като продукцията е била отложена заради ареста му.

Актьорът има роли в „Исус от Назарет“ на Франко Дзефирели, „Американска история X“, „Небраска“ и сериала „Бягство от затвора“. Театърът обаче заема централно място в кариерата му. Кийч получава номинация за награда „Тони“ за участието си в бродуейската пиеса „Индианци“.

Той печели „Златен глобус“ за превъплъщението си в Ърнест Хемингуей в телевизионен минисериал. За ролята актьорът качва 15 килограма.

Арестът и публичната битка със зависимостта

През 1984 г. Кийч е арестуван на лондонското летище „Хийтроу“ за опит да внесе кокаин във Великобритания. Наркотикът е бил скрит в опаковка с аерозолен крем за бръснене и в багажа му.

Актьорът получава присъда от девет месеца затвор и излежава шест от тях в затвора „Рединг“. По-късно описва преживяното като най-тежкия момент в живота си.

След освобождаването си Кийч открито говори за зависимостта си към кокаина. Участва в кампании срещу употребата на наркотици, посещава университети и рехабилитационни центрове и свидетелства пред американския Конгрес за личната си битка.

Последните години

През юни 2017 г. Кийч получава инфаркт по време на представление в Чикаго. Въпреки здравословните си проблеми той продължава да работи в киното, телевизията и театъра.

Стейси Кийч е роден в Савана, щата Джорджия. Учи в Калифорнийския университет в Бъркли, Йейлското училище по драма и Лондонската академия за музикално и драматично изкуство като стипендиант на „Фулбрайт“.

Актьорът е бил женен четири пъти и има две деца – Шанън и Каролина.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com


Полша
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