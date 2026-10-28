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Софи Търнър стана брюнетка за ролята на Лара Крофт (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Софи Търнър стана брюнетка за ролята на Лара Крофт (СНИМКИ)

28 Октомври, 2026 12:58 732 4

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Актрисата показа новия си тъмен цвят на косата на церемонията по връчването на „Златната топка“ в Лондон

Софи Търнър стана брюнетка за ролята на Лара Крофт (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Софи Търнър показа най-тъмния цвят на косата си досега на 70-ата церемония „Златната топка“ в Лондон. Актрисата се появи на червения килим на 26 октомври с дълга, тъмнокафява коса и черен костюм. Новата визия беше съчетана с изчистен грим и свободно падащи вълни.

30-годишната звезда от "Игра на тронове" присъства на събитието като посланик на Louis Vuitton. По време на церемонията тя връчи награди заедно с бившия английски футболист Алън Шиърър. „Златната топка“ се проведе в „Лондон Паладиум“ за 70-ото си издание.

Промените в цвета на косата не са новост за актрисата. Тя боядисва естествено русата си коса в червено още на 13 години, след като получава ролята на Санса Старк в „Игра на тронове“. Софи Търнър остава в сериала от първия до последния му сезон, който приключи през 2019 г.

Оттогава тя е преминавала през различни нюанси на русото, червеното и кафявото. Тъмната коса на актрисата е свързана и с предстоящата ѝ роля на Лара Крофт в игралния сериал „Tomb Raider“ на Prime Video.

В интервю за „Сидни морнинг хералд“ Софи Търнър обясни, че различните цветове на косата предизвикват различни реакции. „Русото получава най-положителна реакция. Червеното предизвиква по-малко реакции, но когато има реакция, тя е доста крайна. А с кестенявото се сливате с обстановката, което ми харесва. Разпознават ме по-рядко, което е чудесно“, каза тя.

Актрисата е споделяла и че не може да гледа продукции, свързани с „Игра на тронове“, въпреки че описва работата си по сериала като положителен период. По думите ѝ дори тематичната музика предизвиква силна тревожност у нея.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тази

    5 0 Отговор
    Хубава жена няма да й мрънкам какъв цвят й е косата!

    13:03 28.10.2026

  • 2 Гуньо Простиа

    0 1 Отговор
    Тая е крокодил

    13:21 28.10.2026

  • 3 СЗО

    0 1 Отговор
    За Лара Крофт не става. Пи скоро е за жената на семейство Адамс.

    13:27 28.10.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    А отдолу не е 🙂

    13:51 28.10.2026