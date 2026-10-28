Софи Търнър стана брюнетка за ролята на Лара Крофт (СНИМКИ)

Софи Търнър показа най-тъмния цвят на косата си досега на 70-ата церемония „Златната топка“ в Лондон. Актрисата се появи на червения килим на 26 октомври с дълга, тъмнокафява коса и черен костюм. Новата визия беше съчетана с изчистен грим и свободно падащи вълни.

30-годишната звезда от "Игра на тронове" присъства на събитието като посланик на Louis Vuitton. По време на церемонията тя връчи награди заедно с бившия английски футболист Алън Шиърър. „Златната топка“ се проведе в „Лондон Паладиум“ за 70-ото си издание.

Промените в цвета на косата не са новост за актрисата. Тя боядисва естествено русата си коса в червено още на 13 години, след като получава ролята на Санса Старк в „Игра на тронове“. Софи Търнър остава в сериала от първия до последния му сезон, който приключи през 2019 г.

Оттогава тя е преминавала през различни нюанси на русото, червеното и кафявото. Тъмната коса на актрисата е свързана и с предстоящата ѝ роля на Лара Крофт в игралния сериал „Tomb Raider“ на Prime Video.

В интервю за „Сидни морнинг хералд“ Софи Търнър обясни, че различните цветове на косата предизвикват различни реакции. „Русото получава най-положителна реакция. Червеното предизвиква по-малко реакции, но когато има реакция, тя е доста крайна. А с кестенявото се сливате с обстановката, което ми харесва. Разпознават ме по-рядко, което е чудесно“, каза тя.

Актрисата е споделяла и че не може да гледа продукции, свързани с „Игра на тронове“, въпреки че описва работата си по сериала като положителен период. По думите ѝ дори тематичната музика предизвиква силна тревожност у нея.