Новини
Любопитно »
Синът на Петя Дикова дари косата си на болно дете (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Синът на Петя Дикова дари косата си на болно дете (СНИМКИ)

9 Ноември, 2026 13:58 941 11

  • петя дикова-
  • дарение-
  • коса-
  • перука-
  • алопеция

Сашето отглеждал косата си година и половина, въпреки че понякога му се подигравали, разказа водещата

Синът на Петя Дикова дари косата си на болно дете (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Красива дълга коса, година и половина постоянство и детско решение да помогнеш на друг. Така започва историята на Сашето – сина на Петя Дикова, който отрязал косата си и я дарил за изработването на перука за болно дете.

Момчето тренира плуване, а дългата коса не била лесна за поддържане. Понякога други деца му се подигравали, но той не се отказал от намерението си. Отговарял им, че ще става сърфист, и продължавал да чака момента, в който косата му ще бъде достатъчно дълга за дарение.

„Сашето от година и половина пуска дълга коса с намерение да я дари. Както майките на момчета и то, на момчета, които тренират плуване, могат да си представят – това беше голямо изпитание“, написа гордата майка Петя Дикова за решението на сина си.

Косата била отрязана по специален начин, който да улесни последващото изработване на перуката. От салона „Дима Стил“ отказали да вземат пари за услугата. Вдъхновени от постъпката на детето, оттам добавили и допълнително количество коса, дарена от случаен посетител.

Към събраната коса се присъединила и приятелка на Петя Дикова. Тя решила да дари истинска коса, която предварително била купила за себе си.

„Историята можеше да приключи дотук с щастлив край – едно дете решава да помогне на друго дете“, разказва водещата. По думите ѝ обаче последвалите жестове превърнали личното решение на Сашето в общо дарение.

В дома на Петя Дикова темата за перуките има лично значение. Нейната баба Пенка, на която е кръстена водещата, е страдала от алопеция – състояние, свързано с косопад. Затова в семейството често говорели за хората, които се нуждаят от перуки.

Най-силно на постъпката реагирал бащата на Петя Дикова, на когото е кръстен и малкия Сашко. Когато видял внука си подстриган и косата му подготвена за даряване, Сашо Диков се просълзил. След това седнал, хванал се за главата и казал:

„Какво нещо е животът. Когато аз бях на годините на Сашко, за последен път видях майка ми с коса. Тогава дойде болестта – алопеция, а с нея и забрадките, после и перуките.“, връща се упоритият журналист към спомените.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тази

    12 0 Отговор
    Информация ,колко пъти ще я казвате,става пошло и самоизтъкване

    14:02 09.11.2026

  • 3 Бай Дън Сяо Пън

    5 1 Отговор
    Кое си е подстригала ???

    Коментиран от #5

    14:02 09.11.2026

  • 4 Дико

    3 0 Отговор
    Петя да си даде косата,да даде добрия пример

    14:03 09.11.2026

  • 5 Петя

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Дън Сяо Пън":

    Си е подстригала Диковата, и я е налупила на некой на главата...
    Я така разбрах...

    14:04 09.11.2026

  • 6 Мими Ралева

    5 0 Отговор
    Добре,де! Знаем,четохме го вече!

    14:11 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много точно

    0 0 Отговор
    Метнал си е дядо си
    Браво !!!

    14:29 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Аз пък ще даря косата си на майка и .

    14:57 09.11.2026