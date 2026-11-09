Синът на Петя Дикова дари косата си на болно дете (СНИМКИ)

Красива дълга коса, година и половина постоянство и детско решение да помогнеш на друг. Така започва историята на Сашето – сина на Петя Дикова, който отрязал косата си и я дарил за изработването на перука за болно дете.

Момчето тренира плуване, а дългата коса не била лесна за поддържане. Понякога други деца му се подигравали, но той не се отказал от намерението си. Отговарял им, че ще става сърфист, и продължавал да чака момента, в който косата му ще бъде достатъчно дълга за дарение.

„Сашето от година и половина пуска дълга коса с намерение да я дари. Както майките на момчета и то, на момчета, които тренират плуване, могат да си представят – това беше голямо изпитание“, написа гордата майка Петя Дикова за решението на сина си.

Косата била отрязана по специален начин, който да улесни последващото изработване на перуката. От салона „Дима Стил“ отказали да вземат пари за услугата. Вдъхновени от постъпката на детето, оттам добавили и допълнително количество коса, дарена от случаен посетител.

Към събраната коса се присъединила и приятелка на Петя Дикова. Тя решила да дари истинска коса, която предварително била купила за себе си.

„Историята можеше да приключи дотук с щастлив край – едно дете решава да помогне на друго дете“, разказва водещата. По думите ѝ обаче последвалите жестове превърнали личното решение на Сашето в общо дарение.

В дома на Петя Дикова темата за перуките има лично значение. Нейната баба Пенка, на която е кръстена водещата, е страдала от алопеция – състояние, свързано с косопад. Затова в семейството често говорели за хората, които се нуждаят от перуки.

Най-силно на постъпката реагирал бащата на Петя Дикова, на когото е кръстен и малкия Сашко. Когато видял внука си подстриган и косата му подготвена за даряване, Сашо Диков се просълзил. След това седнал, хванал се за главата и казал:

„Какво нещо е животът. Когато аз бях на годините на Сашко, за последен път видях майка ми с коса. Тогава дойде болестта – алопеция, а с нея и забрадките, после и перуките.“, връща се упоритият журналист към спомените.