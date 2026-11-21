За Хелън Сула коледният пазар не се измерва само в светлини и украсени дървени къщички. След повече от 100 посетени пазара в Европа тя търси щандове с местни изделия, различни търговци, добра храна и усещане за място, което не е превърнато единствено в туристическа атракция.

Американката от Тексас се премества със съпруга си в Германия през 2016 г. и именно там открива света на коледните пазари. Първият, който я впечатлява, е този в Хайделберг.

Любимите пазари са в Германия, Франция и Австрия

„Когато се преместихме в Германия, живеехме в Хайделберг и този пазар остана за мен класическият германски коледен пазар“, разказва Сула пред

Сред фаворитите ѝ е Страсбург, където според нея украсата е изключително пищна. Кьолн също заема специално място в списъка ѝ заради множеството пазари, разнообразието и храната.

Братислава е отличена най-вече с кухнята и празничната атмосфера. Виена предлага повече блясък, а Ротенбург об дер Таубер е пример за малък германски град с традиционен коледен пазар.

Най-необичайният избор на Сула е Рибовиле в Елзас. Там местни жители се обличат в средновековни костюми, а пазарът се провежда само в рамките на два уикенда годишно. Именно ограниченото време и историческата атмосфера го отличават от големите градски събития.

Лондон е красив, но според нея е прекалено комерсиален

Сула поставя Лондон, Париж, Рим и Прага сред европейските дестинации, в които коледните събития са станали прекалено комерсиални. Тя подчертава, че обича Лондон през декември и харесва украсата около универсалния магазин „Фортнъм и Мейсън“, но не смята британската столица за силна дестинация за традиционни коледни пазари.

Най-критична е към Hyde Park Winter Wonderland. По думите ѝ събитието има впечатляваща декорация, но атмосферата е скъпа и комерсиална.

„Плащате 11 или 12 британски лири за пластмасова чаша греяно вино в Лондон“, казва тя.

За сезон 2026 входът за Winter Wonderland е между 1 и 8,25 британски лири в зависимост от периода и часа на посещението, а атракциите се заплащат отделно. При предварителна покупка на услуги и забавления за най-малко 25 лири входът може да бъде включен без допълнително заплащане.

По-достъпни са по-малките градове

Сула предупреждава, че Рим не бива да се сравнява директно с традиционните пазари в Германия, Австрия или Швейцария. Тя не е останала впечатлена от пазарите в Рим, Сиена и Флоренция, макар да определя самите градове като забележителни.

Сред по-достъпните варианти тя посочва по-малки пазари в Германия, долината на Мозел, Талин, Краков, Загреб, Будапеща, Братислава и Вилнюс. Според нея именно в малките градове посетителите по-често получават автентична атмосфера и по-ниски цени.

За Сула добрият коледен пазар трябва да оставя усещането, че човек е попаднал в приказен град, а не в еднакво оформена търговска зона. Затова най-важни остават местните продукти, индивидуалните щандове и атмосферата, която не може да бъде пренесена навсякъде.

Източници: dailymail.co.uk, timeout.com