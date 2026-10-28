Нийл Йънг съди комитета на Доналд Тръмп за 10 млн. долара

Нийл Йънг е завел съдебен иск за 10 млн. щатски долара срещу политическия комитет на Доналд Тръмп Trump 47 Committee Inc. Причината е използването на песента му „Rockin’ in the Free World“ като музикален съпровод при излизането на американския президент на сцена по време на предизборни митинги.

Според списание Variety искът се отнася конкретно до митинг в Йънгстаун, щата Охайо, на 12 октомври. В съдебния документ се твърди, че композицията е звучала и на други събития, организирани в подкрепа на републикански кандидати преди междинните избори в САЩ.

Музикантът настоява съдът да забрани по-нататъшното публично използване на песента за политически цели. Той иска и обезщетение от 10 млн. долара за вече извършеното използване.

В иска се посочва, че Trump 47 Committee Inc. не е разполагал с лиценз или разрешение от Нийл Йънг. В документа се твърди още, че певецът е претърпял репутационни и имиджови вреди заради внушението, че по някакъв начин подкрепя Доналд Тръмп.

„Накратко, песента е пълна противоположност на всичко, което Доналд Дж. Тръмп олицетворява“, се казва в съдебния иск.

В документа „Rockin’ in the Free World“ е описана като песен, която противопоставя политическата реторика на действителността, пред която са изправени бедните, бездомните и забравените. Композицията е издадена през 1989 г.

Това е вторият съдебен спор на Нийл Йънг с предизборна структура на Диналд Тръмп заради използването на песента. През 2020 г. музикантът заведе дело, след като „Rockin’ in the Free World“, както и „Devil’s Sidewalk“, прозвучаха на предизборни събития.

Тогава спорът приключи със споразумение. По данни, цитирани от Variety, предишната кампания на Тръмп се е съгласила да не използва „Rockin’ in the Free World“ без лиценз и разрешение от Йънг. Новият иск е насочен срещу Trump 47 Committee Inc., която е политически комитет, свързан с кампанията за междинните избори.

Йънг е сред най-острите критици на Тръмп в музикалните среди. Искът е подаден в момент, когато американците се подготвят да гласуват на междинните избори на 3 ноември. На тях ще бъдат избрани всички членове на Камарата на представителите, една трета от Сената и губернатори в 36 щата и територии.