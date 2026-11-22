Мелания Тръмп е предупредила 20-годишния си син Барън да бъде внимателен в света на срещите. Тя разкрива съвета си в първия епизод на новата документална поредица „Мелания: Сериалът“, излъчвана в Prime Video.

„Винаги казвам, че светът навън е опасен и трябва да бъде внимателен“, казва първата дама в разговора за личния живот на сина си. Повод за темата дава режисьорът Брет Ратнър, който ѝ разказва, че дъщерите на негови приятели са влюбени в Барън и дори искат да учат в Нюйоркския университет, за да бъдат близо до него.

Мелания Тръмп не уточнява дали Барън има връзка. Личният живот на 20-годишния студент остава предимно извън публичното пространство, въпреки интереса към него като син на президента Доналд Тръмп.

„Винаги ще бъда до него“

В поредицата Мелания описва отношенията си с Барън като основани на открита комуникация. „Винаги ще бъда до него. Аз съм и винаги ще бъда. Той знае, че е мой приоритет и винаги ще бъде мой приоритет“, казва тя.

Барън учи в бизнес училището „Стърн“ на Нюйоркския университет. През последните години той постепенно започна да се появява по-често на публични събития, но родителите му продължават да пазят личния му живот далеч от медиите.

Новите подробности за отношенията между Мелания и Барън са част от двусерийната продукция, пусната в Prime Video на 20 ноември 2026 г. Проектът следва филма „Мелания“, излязъл през януари, и включва неизлъчвани досега кадри. Режисьор е Брет Ратнър.

Барън и ролята му в кампанията на Доналд Тръмп

Документалната поредица засяга и влиянието на Барън върху политическата комуникация на баща му. Според разказа на Мелания той е посъветвал Доналд Тръмп да се появява в подкасти и онлайн предавания, популярни сред младите избиратели и мъжката аудитория.

Барън е присъствал и на публични събития след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Той е бил на събитие на UFC и е присъствал на речта за състоянието на съюза през февруари 2026 г.

Въпреки по-голямата му видимост, Мелания Тръмп поставя граница между публичната роля на семейството и личния живот на сина си. Нейното послание в поредицата е кратко: Барън трябва да бъде внимателен, но знае, че може да разчита на нея.

Източници: dailymail.com, thedailybeast.com, indiatoday.in