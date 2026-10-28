Ким Кардашиян в биографична книга: Родителството с Кание е голямо бреме

Ким Кардашиян определи съвместното родителство с бившия си съпруг Кание Уест като „голямо бреме“ и заяви, че се тревожи за него постоянно. Риалити звездата споделя подробностите в авторизираната биография „Citizen Kim: The Woman Who Created the Future“, написана от журналиста Джонатан Ван Митър.

„О, тревожа се за Кание през целия ден. През цялото време. Той е бащата на децата ми и никога няма да спра да се тревожа за него“, казва Ким Кардашиян в книгата.

Кардашиян и Уест бяха женени от 2014 до 2022 г. Двамата имат четири деца - Норт, на 13 години, Сейнт, на 10, Чикаго, на 8, и Псалм, на 7.

По думите на Ким отношенията между нея и Кание са сравнително спокойни напоследък. „Предполагам, че е така, защото не разговаряме много. Но когато се видим, се прегръщаме“, казва тя.

Тя допълва, че се опитва да остави зад гърба си негативните случки от миналото и да поставя граници. В същото време настоява децата ѝ да имат близка връзка с баща си.

„Искам те да мислят, че баща им е най-великият“, категорична е Ким Кардашиян.

Риалити звездата заявява, че децата няма да бъдат въвличани в проблемите между родителите им. Тя поддържа близки отношения със семейството на Уест и описва дома си като място, в което той винаги е добре дошъл.

Ким Кардашиян разказва още, че редовно кани Уест да вечеря с децата, да ги извежда или просто да прекарва време с тях. По думите ѝ тя дори му е предложила да остане за няколко дни, като самата тя напусне дома, ако това ще му осигури повече спокойствие.

„Искаш ли да дойдеш на вечеря? Аз ще изляза. Ела и вечеряй с децата в техния дом, за да се чувстват спокойни. Да останеш за няколко нощи?“, цитира тя предложенията към бившия си съпруг.

Миналата Коледа Ким е поканила Кание да остане в дома ѝ на Бъдни вечер и да доведе съпругата си Бианка Ченсори. „Нека всички прекараме Коледа заедно“, спомня си тя. Кардашиян заявява, че ще отправи същата покана и през този празничен сезон.

„Ще оставя под килима всичко - всички ужасни неща, които е казал за мен, за да могат децата да видят баща си“, казва тя.

Ким Кардашиян посочва, че комуникира с Кание Уест чрез съпругата му Бианка Ченсори и мениджъра на рапъра. Тя казва още, че често обяснява на децата, че баща им пътува, като се опитва да ги предпази от конфликтите между възрастните.

В същото време риалити звездата признава, че не очаква проблемите на рапъра да се разрешат лесно. „Той винаги сякаш успява да се изправи и да продължи, но това ме натъжава. Не мисля, че ще стане по-добре. Моля се да стане. Заради децата ми“, казва тя.