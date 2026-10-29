Производителят на Hello Kitty прекрати партньорството си със шпионския сериала „Вивант“

Sanrio прекрати партньорството си с японския телевизионен сериал „Вивант“ и се извини след остра реакция в Китай. В рекламната линия към популярния шпионски трилър бяха включени Hello Kitty, My Melody и Cinnamoroll, облечени като персонажи от продукцията.

Критиките към „Вивант“ са свързани с начина, по който сериалът представя китайски агенти, използващи жестоки методи за изтезания срещу японски оперативен служител. Срещу продукцията се обявиха китайски държавни медии и потребители в социалните мрежи, а недоволството се прехвърли и върху Sanrio заради търговското сътрудничество.

Sanrio обеща по-строг контрол

„Вивант“ е японски шпионски трилър с широка популярност в страната. След реакциите Sanrio заяви, че е прекратила партньорството, след като е установила, че в сериала има „елементи, несъвместими с основните ценности на Sanrio“.

„От създаването си Sanrio последователно използва своите герои, за да предава ценности като грижа и връзка между хората, и остава ангажирана с корпоративната си философия за насърчаване на хармонията между всички хора“, заяви компанията.

Sanrio допълни, че приема сериозно получените реакции и ще засили процедурите за преглед на бъдещите си съвместни проекти.

Критики на фона на дипломатическо напрежение

Случаят се развива на фона на влошени отношения между Китай и Япония. Напрежението се засили, след като през ноември 2025 г. японският премиер Санае Такаичи заяви в парламента, че Япония би задействала силите си за самоотбрана, ако Китай нападне Тайван.

Оттогава Пекин оказва натиск върху Токио чрез ограничения върху износа на редкоземни елементи, мерки, засягащи туризма, и връщането на панди, предоставени на Япония.

През октомври Такаичи заяви пред парламента, че е записала епизоди на „Вивант“ и планира да ги гледа по време на празниците в края на годината.

Китайският вестник „Глобал таймс“ също атакува Sanrio. В публикация изданието заяви, че популярният герой „не трябва да танцува с японската десница“, и предупреди, че компанията може да загуби повече от краткосрочни продажби заради партньорство със съдържание, определено като анти-китайско.

Източници: bbc.co.uk